Kinga és családja hétvégéje izgalommal teli várakozásban telik. Az utolsó vizsgálatokra utaznak hétfőn a szegedi klinikára, hogy végre minden meglegyen a várva várt műtéthez. Az 5 éves baji kilány már hét sztrókon van túl és legalább kétszer kell megoperálni.

Kingával a harmadik sztrókja után, februárban találkoztunk először. Azóta négy újabb rohama volt a kislánynak.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Végre jó hírt kaptunk Gabitól, Kinga anyukájától. A sok huzavona után végre megvan a kislány műtétjének időpontja. Még hétfőn és kedden egy-egy izotópiás vizsgálat vár rá, de ha azok sikeresek lesznek, akkor a következő kedden, május 14-én meg is műti a szegedi specialista.

Még egy sztrók végzetes lehet

– Azt mondta, hogy már nem lehet késlekedni. Ha vállaljuk a műtétet, akkor azt minél előbb el kell végeznie – magyarázta Gabi, aki azt is elárulta, hogy az orvos Kinga miatt áttervezte a műtéteit, hogy minél hamarabb sorra kerülhessen a kislány. Ugyanis sajnos túlságosan sokan várnak hasonló beavatkozásra. Szakemberből pedig kevés van. Feltehetően Kinga műtéte sem húzódott volna ilyen sokáig, ha már az első sztrók után, amikor a budapesti orvos azonosította, hogy a kislány Moyamoya-szindromában szenved, a szegedi klinikára kerül. A betegség specialistája, aki most kezeli Kingát ugyanis azt mondta a családnak, hogy már az első roham után meg kellett volna műteni. Azonban mire eljutottak a megfelelő orvoshoz, Kinga már négy sztrókon volt túl. A betegség pedig nem volt kíméletes a csepp kislányhoz, az utolsó rohamok egymás után érkeztek, ami miatt a szükséges vizsgálatokat már halasztani kellett.

Kinga állapota minden roham után romlik. Már sosem lesz ugyanaz a kislány, aki az első találkozásunkkor volt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Gabi azt is elmondta a Kemma.hu-nak, hogy kislányára legalább kettő műtét vár. Ugyanis a bal és a jobb oldalon lévő ütőeret is műteni kell. Az édesanya nagyon fél a beavatkozásoktól, hiszen még egynek is hatalmas a kockázata, nem hogy kettőnek. De még jobban fél attól, hogy egy következő, még nagyobb roham akár végzetes is lehet. A hetedik sztrók ugyanis nagyon megviselte Kingát.