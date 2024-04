Nehéz döntést kellett meghozniuk Kinga szüleinek. A kislány már túl van a hetedik sztrókon is, minden újabb roham egyre nagyobb pusztítást végez az agyában. Az agyérgörcsöt azonban csak a műtét szüntetheti meg. Ráadásul kettőre is szükség van. A beavatkozások pedig hatalmas kockázattal járnak. A szülőknek most azt kellett eldönteniük, hogy vállalják-e a műtétet és az azzal járó esetleges szövődményeket. Vagy továbbnézik, hogy Kingát újabb és újabb sztrók éri.

Kingát a hetedik sztrók után hazaengedték a kórházból. Otthon két bátyja már nagyon várta a kislányt

Gabi, Kinga édesanyja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem kívánja senkinek, hogy ilyenben kelljen döntenie. De hosszas gondolkodás és a kislányt műtő specialistával való egyeztetés után végül a műtét mellett döntöttek. A szegedi Szent-Györgyi Albert Klinika orvosa már több Moyamoya-szindrómás betegnek segített az operációval.

Nem várhatnak az újabb sztrókra

– Az az egy biztos, hogy ez így nem mehet tovább. Bízunk Kinga új, szegedi orvosában, akinek ez a betegség a szakterülete. Úgy gondolom, ha már szeptemberben, az első roham után hozzá kerülünk, már túl lennénk a műtéteken és nem jött volna még hat újabb sztrók – vélekedett Gabi, aki az elmúlt fél évben végignézte, hogy az életvidám, cserfes kislánya hogyan fejlődik vissza minden egyes sztrók után. A hetedik volt a legsúlyosabb, utána Kingának újra kellett tanulnia járni, illetve beszélni. De rágni sem tudott, gyomorszondával kellett napokig etetni és itatni.

Kinga állapota minden roham után romlik. Már sosem lesz ugyanaz a kislány, aki fél évvel ezelőtt volt

– Kinga hihetetlenül erős, látszik, hogy mennyire próbálkozik és küzd minden egyes kis sikerért. Közben teljesen olyan mint egy baba. Segíteni, biztatni kell türelmesen, el kell felejtenem, hogy igazából már elmúlt ötéves és az óvodában lenne a helye, ahol már az iskolába készülne. Ehelyett beszélni és járni tanul. Annak kell örülnöm, ha tud önállóan enni. Mások fel sem tudják fogni, hogy milyen látni anyaként, hogy fél év alatt mi történt vele – mondta Gabi, aki csak nehezen tudta megállni, hogy ne sírja el magát lánya előtt, akire most újabb megpróbáltatások várnak.

Kinga szülei mindent megtesznek, hogy kislányuknak így is boldog legyen a gyerekkora

– Szerdán megyünk újra Szegedre, ahol egy izotópiás vizsgálatot fognak elvégezni, majd két hét múlva megismétlik, akkor az agyát térképezik fel. Szerencsére az orvosok szerint nincs szükség hozzá altatásra – árulta el Kinga anyukája.

Hamarosan műtik

Ha jól sikerülnek a vizsgálatok, akkor május elején már meg is műthetik Kingát. Gabi nem akar arra gondolni, hogy mi van akkor, ha nem sikerül a műtét.

– Sikerülni fog. Ennyi. Más lehetőség nincsen. Kinga ötévesen már annyit szenvedett, mint mások egész életükben. Bár már elkezdett megint kicsit beszélni, és egyre ügyesebben eszik és jár, el kell fogadnom, hogy sosem lesz már a régi önmaga. Hogy mit is vett el tőle ez a betegség és mennyi maradandó károsodást okozott nála, csak hosszú évek múlva derülhet ki – tette hozzá az édesanya.