Pénteken délelőtt az esztergomi Rugby Club Hostel színpadánál tartották meg a sportnap megnyitóját, ahol elsőként dr. Birher Nándor Máté, a kar dékánja köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy a Pázmányos hallgatók Esztergomban is otthon vannak, hiszen az egyetemnek a városban is van képzési helyszíne. Megjegyezte, hogy a pénteki napon volt Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok napja, utóbbi személy kapcsán pedig rögtön eszünkbe juthat a híres ősi zarándokút, az El Camino. Felolvasta Iuvenalis római költő tizedik szatíráját, majd beszéde végén úgy fogalmazott: a boldog életre vivő ösvény a virtus által nyílik meg, a virtus pedig kitartást és küzdést igényel.

Floorballozni is lehetett az egyetemi sportnapon.

Steindl Balázs alpolgármester szerint csodálatos érzés volt azt látni, hogy mintegy 600 hallgató vett részt a sportnapon. Úgy véli, a rendezvény tökéletes arra, hogy az egyetemisták kikapcsolódjanak és megismerjék egymást. Jó szórakozást és versenyzést kívánt, egyben reméli, hogy minél többen visszatérnek később és felfedezik Esztergom nevezetességeit.

A sportnap erősítette a közösséget is

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője felidézte, hogy igen közel áll hozzá a sportcentrum, aktív játékvezetői pályafutása alatt számtalan edzést teljesített a helyszínen és ezen a pályán készült az olimpiára és a világbajnokságra is. Kijelentette: ez a nap nemcsak a sportolásról és a kreditgyűjtésről, hanem az ismerkedésről is szól. Végül azt mondta, hogy a sportnak rengeteg feladata van az életben, hiszen amellett, hogy egészségre tanít, még közösségre is nevel minket.

Steindl Balázs, dr. Birher Nándor Máté és Erős Gábor az élsportolói ösztöndíjas hallgatókkal.

A köszöntők után kiemelkedő teljesítményük elismeréseként élsportolói ösztöndíjban részesült Gyarmati Luca Anna (gyeplabda), Petrucz Mirkó (kardvívás), Rabb Csenge (szinkronkorcsolya), Zajácz Bence (kick-box) és Takács Dávid Attila (gyorstollaslabda). Az okleveleket dr. Birher Nándor Máté, Erős Gábor és Steindl Balázs adták át.