Kellő kikapcsolódást nyújt a zarándoklat

Az előadók elmesélték, hogy Santiago de Compostelában, a katedrálisban részt vettek zarándok szentmisén. Az Istentiszteleten az asszisztencia a hagyományokhoz híven megtöltötte tömjénnel az óriás füstölőt, a Botafumeiro-t, amelyet aztán nyolc ember lengetett be. Mindennek a történelem folyamán fontosabb jelentősége is volt, hiszen nem mindig volt ilyen jól kiépített a Szent Jakab-út, ennél fogva a zarándokok az útjuk során kevésbé tudtak tisztálkodni. Hajnalné Ifjú Adrienn és Robotka Zoltánné Róza egyébként azt is elárulta, hogy a mostani útjuk során előre megvették a repülőjegyet, így a táv teljesítésekor figyelembe kellett venniük, hogy meddig kell megérkezniük a zarándokvárosba. Tiszta szívvel ajánlották mindenkinek a zarándoklatot, mely különleges élményt, illetve kellő kikapcsolódást is nyújthat a résztvevők számára.