Dr. Tittmann János, Dorog polgármestere a város hivatalos oldalán tett közzé egy tájékoztatót, mely a Kenyérmezői-patak belterületi szakaszával kapcsolatos. A Dorogi-medence legfontosabb vízfolyása az elmúlt évtizedekben jellemzően a szennyezések által került be a híradásokba.

Dorog városa nem rendelkezik vagyonkezelői és tulajdonjoggal sem a Kenyérmezői-patak belterületi szakaszára vonatkozóan.

Nem a városé a patak

Most a közösségi oldalakon ismét témát szolgáltat a patak, igaz ezúttal a belterületi szakasz egyes részein elburjánzott növényzetről szólnak a bejegyzések és többekben felvetődött az is, hogy vajon kinek a felelőssége, hogy helyenként egy méter magasra is megnőtt már a vízparti növényzet.

Dr. Tittmann János a különböző szóbeszédekre reagálva közölte, hogy Dorog városa sem vagyonkezelői, sem tulajdonjoggal nem rendelkezik a Kenyérmezői-patak belterületi szakaszára vonatkozóan. Egyúttal hozzátette: „a város által tervezett fejlesztések alapfeltételeként szükséges jogi helyzet kialakítása a jövő feladata.”