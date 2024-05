Vármegyénk több nemzetiségi önkormányzatát érintő, energiahatékonyságot, költségvetést, működést és kulturális programokat támogató forrásokról számolt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nemrégiben.

Czunyiné dr. Bertalan Judit hírt adott róla, hogy a Kecskédi Német Nemzetiségi Tánccsoport táncosai is jelentős támogatást kapnak

Fotó: Dallos István

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő örömmel jelentette be közösségi oldalán az aktuális híreket. Mint írja, a Bakonysárkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesen 2 millió 500 ezer forintot nyert, aminek teljes összegét tetőablakcserére fordítják. Ekkora összegű támogatás jutott a várgesztesieknek is, amiből elindul a faluház fűtéskorszerűsítésének második üteme.

A kormány nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre, így a nemzetiségekre is. A nemzetiségi kulturális kezdeményezések okán Dunaszentmiklós kiemelendő. A német nemzetiségi önkormányzat regionális tánctalálkozóra 600 ezer forint állami támogatást kap az idén, ezenkívül a fellépő ruhákra 700 ezer forintot fordíthatnak. Kecskéd a nemzetiségi hét programjaira 600 ezer forintos támogatásból gazdálkodhat, de harmonika beszerzésére is nyertek félmilliót. A szomódi Őszi Zenei Fesztivál megrendezésére 600 ezer forintot nyertek, ennek felét, 300 ezret pedig a vértessomlóiak. Ezenkívül a somlói hagyományőrzőknek is jut 400 ezer forint.

Jelentős forrással számolhat az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak is, akik tematikus hetet szerveznek a hagyományok tükrében a tájházban. Erre 300 ezer forintos támogatást kaptak, míg a Bránička – szlovák tánccsoport – 200 ezer forintot tudhat magáénak.

A nemzetiségi civil szervezetek működését is támogatja a kormány. A Kecskédi Néptánc Egyesület 900 ezer forintot, a Német Nemzetiségi Tánccsoport 800 ezret kapott. A Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör 700 ezer forintból gazdálkodhat, miként a Vértessomló Közművelődéséért Egyesület is.