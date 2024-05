Mint arról korábban már beszámoltunk, egy interreges pályázatnak köszönhetően újulhatott meg az Igmándi erőd egy része. Az átadón Molnár Attila polgármester köszöntötte a résztvevőket. Arról beszélt, reméli, hogy a mostani alkalom első lépése egy folyamatnak, amelynek végére az erőd egésze is megújulhat.

Vizeli Csaba, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügyvezetője, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Molnár Attila és Szijjártó Péter

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Szimbóluma a két Komárom összetartozásának az erődrendszerünk, amelyek összekötnek bennünket – fogalmazott a polgármester.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő azt mondta, a város komplex fejlesztési stratégia mentén halad előre, amelynek része az erődrendszer megújítása is. Hozzátette: az, hogy egy település milyen kulturális alapon nyugszik, az annak az alapját is megadja, hogy stabil gazdasági térség lehessen. A fejlődésre pedig a határon átnyúló pályázatok is jó lehetőséget biztosítanak.

Szijjártó Péter azt mondta, az, hogy a Duna elválasztja, vagy összeköti a két Komáromot, mindig kérdés volt és mindkettőre volt precedens.

– Szlovákiának és Magyarországnak is olyan kormánya van, amely a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést tekinti céljának. Ez pedig jobb a magyaroknak, a szlovákoknak, a felvidéki magyarságnak és a nálunk élő szlovák közösségnek is.

Hatalmasat fejlődött a város Szijjártó Péter Komáromot is méltatta, mondván, a város talán soha nem fejlődött ekkora lépésekkel, mint napjainkban. Mint mondta, a kormány az utóbbi években tizenhét nagy vállalati beruházást támogatott Komáromban, amelyek révén 640 milliárd forintnyi beruházás, ezáltal pedig négyezer új munkahely jött létre. – Ez a város is kellőképpen bemutatja azt, hogy a nagy ipari fejlesztések hogyan válnak a városlakók javára például egy új városközpont, vagy éppen az óvodák, az iskolák és a bölcsődék felújítása, új sportpályák, új orvosi rendelők, új piac által. És abban reménykedem, hogy június 9-én a komáromi választópolgárok majd olyan döntést hoznak, amely lehetővé teszi a kormány és a városvezetés együttműködésének folytatását – tette hozzá Szijjártó Péter.

Mint mondta, a két ország közösen pályázott európai uniós forrásokra, és el is nyertek erre a célra 600 millió forintot, amelyből 230 millió forint jutott az Igmándi erőd felújítására, ahol ezáltal multifunkcionális közösségi tér jön létre. A fentieken túl rendezték a két bejáratot összekötő zöldfelület egy részét. Az erőd falain belül telepített épület jegypénztárként és büféként funkcionál majd.