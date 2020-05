Közel tíz év után búcsúzik az FC Esztergom csapatkapitánya

Krammer Tamás, az Esztergom futballistája visszavonul, pontosabban az Öregfiúk csapatba „igazol” – jelentették be a klub honlapján.

Majd 10 évet töltött az FC Esztergomnál Krammer Tamás, aki a bajnokság lefújása után úgy döntött, befejezi a felnőtt focit. Nem megy azonban messzire, hiszen az Öregfiúk Esztergom csapatát erősíti majd, így továbbra is piros-fehér mezben folytatja tovább a labdarúgást. A klubhonlap interjút készített a rutinos középpályással, ebből idézünk most.

– Mivel piliscsévi gyerek vagyok, a helyi futballcsapatban voltam először leigazolva. Ide jártunk le suli után játszani, és itt ismerkedtem meg a foci alapjaival. Kicsit vicces volt, mert akkoriban volt egy felnőtt csapat és egy utánpótlás, benne 15–16 éves gyerekekkel, hát ide fértem én bele 9 évesen. A mez ápolt és eltakart, csak a fejem látszott ki belőle – kezdte Krammer, aki a később aztán a felnőtt csapat kapitánya is lett.

A legkellemesebb emlékekről is szót ejtett a rutinos futballista:

– A második helyezés még Karcagi Pali idejében az egyik nagyon kedves emlékem. A másik Bánfi János és Veress Balázs nevéhez fűződik, akkor is nagyon jó edzések voltak, jó volt a csapat is, bár ezt az eredmények nem tükrözték – nem volt igazán befejező csatárunk.

– De az edzésekre járás és a meccsekre készülés nagyon jó élmény volt – említette Krammer. A teljes interjút a klub honlapján lehet elolvasni.