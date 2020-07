Bár a létszám elmaradt a korábban megszokottól, így is színvonalas és sikeres naturál testépítő-versenyt rendeztek a hétvégén a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban. A nemzetközi megmérettetés az első volt a világon a koronavírus-járvány kitörése óta a sportág berkein belül.

Ahogyan arról már beszámoltunk, szombaton nagyszabású versenyt rendeztek a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban, hiszen az INBA (International Natural Bodybuilding Association – Nemzetközi Naturál Testépítő Szövetség) itt tartotta a Hungarian Grand Prix-elnevezésű nemzetközi viadalát.

Az eseményre a magyar versenyzők mellett Ausztriából, Hollandiából, Romániából és Szlovákiából is érkeztek testépítők, az 50 induló 19 kategóriában összesen 91 nevezést adott le. A regisztrációt követően a résztvevők megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Czibók Lászlóról, az INBA versenyeinek korábbi műsorvezetőjéről. A színpadra lépésre már jó előre felkészültek a versenyzők, akik a bemelegítés, a pózok gyakorlása és a barnítókrém felvitele után valóban színvonalas produkciókkal rukkoltak elő a jó hangulatban zajló megmérettetésen.

Tatabányán versenyeztek elsőként a sportágban a világon

Mint Estók Endrétől megtudtuk, az összes nemzetközi sportági szervezetet és az INBA-t tekintve is ők rendezték az első (ráadásul a nézőközönség számára is nyilvános) versenyt a világon a járvány kitörése óta. A főszervező elmondása szerint a tatabányai rendezvényen kívül is csak egy verseny szerepel jelenleg a nemzetközi naptárban, amelyet a közeljövőben az egyesült államokbeli Coronában tartanak meg.

– A járványhelyzet miatt nehéz dolgunk volt, hiszen nem volt egyszerű helyszínt, valamint támogatókat találni. Mivel az edzőtermek is bezártak az elmúlt hetekben, a versenyzők felkészülése sem volt zökkenőmentes, így a megszokott 170-180 fős versenyzői gárdából most csak 50-en voltak jelen. Ettől függetlenül, illetve a körülmények figyelembe vételével véleményem szerint sikeres versenyt rendeztünk, azóta is kapom a gratulációkat és a pozitív visszajelzéseket – tudtuk meg Estók Endre főszervezőtől, az INBA magyarországi elnökétől, egyben európai alelnökétől.