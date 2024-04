Kiállítás 19 perce

Ritkaságokkal is vár a hétvégén az esztergomi Akkor és Most Jármű Expo

Már az első órákban több százan megtekintették a járgányokat, a sportautók és oldtimer csodák között nagy népszerűségnek örvend a régi tűzpiros busz is. A hétvégén megtekinthető Akkor és Most Jármű Expo ezúttal is felejthetetlen élményekkel szolgál a család minden tagjának.

A hivatalos megnyitót szombaton délelőtt tartották, melyen köszöntőt mondott Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár, Erős Gábor országgyűlési képviselő, Hernádi Ádám polgármester és Krisztián Róbert, a jármű expot főtámogatójának, a Magyar Suzuki Zrt.-nek a vezérigazgató-helyettese is. Járműcsodák várják az érdeklődőket.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra Elhangzott, hogy az Esztergomi Rugby Kft. 2013 óta rendezi meg a hagyománnyá vált Fesztiválsziget rendezvénysorozatot, melynek szerves részét képezi a kétnapos járműkiállítás. A Rugby Club Hostel területét idén is veterán személygépjárművek, motorok, kerékpárok, lóvontatású járművek, repülőgép makettek és hajózással kapcsolatos tárgyak is helyet kaptak. Sőt a Magyar Suzuki Zrt. teljes termékportfóliója is megtekinthető. A kiállítás szombaton egészen 20 óráig, vasárnap pedig 10-18 óra között látogatható. Mindemellett számos kiegészítő program is várja az érdeklődőket.

