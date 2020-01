Fényes tatai vívó medálok születtek a magyar bajnokságon

A közelmúltban rendezték a felnőtt korosztály vívó országos bajnokságát, ahol az OMS-Tata versenyzői két érmet nyertek.

A fővárosban megtartott bajnokságon az OMS-Tata párbajtőrözői képviselték megyénket, kiegészülve a Tatabányai SC sportolójával, Gnám Tamarával, aki ugyanebben a fegyvernemben versenyez.

Női párbajtőr egyéniben a tataiak versenyzője, Kun Anna egészen az elődöntőig jutott a 122-es mezőnyben, ahol óriási izgalmak közepette veszített 15-14-re a BHSE vívója, a később bajnoki címet szerző (és egyéni bajnoki címét megvédő) Muhari Eszter ellen. Anna ezzel bronzérmet szerzett. Gnám Tamara a 8. helyen végzett, míg az ugyancsak az OMS-Tata színeit képviselő Büki Lili 19., Molnár Petra pedig 33. lett.

Az említett négy lány csapatban is remekelt, hiszen végül ezüstérmet nyertek. A tataiak zsinórban hatodszor jutottak be az országos bajnokság döntőjébe, és az elmúlt két alkalommal aranyéremmel zártak. Most a 17 csapatot számláló mezőnyben a Szolnoki Sportiskola (45:30), a BVSC (28:27), majd a Vasas (45:26) legyőzésével jutott döntőbe az OMS-Tata, majd következett a Honvéd elleni finálé. A fővárosiak alaposan belehúztak az elején, a meccs közepén 25:17-re is vezettek, a tataiak viszont elkezdték a felzárkózást és az utolsó asszóra két tusra csökkent a hátrányuk. Mi több, Kun Anna 41:41-nél beérte Muharit, ám itt elfogyott a lendület, és végül 45:41-re a Honvéd nyert.

A férfi párbajtőrözőknél a tataiak közül Herczeg Martin Bence a 148., Schweighardt Rajmund a 170., Czégény Balázs pedig a 176. helyet szerezte meg a 189 versenyzőt számláló mezőnyben. A párbajtőrszámok főbírója egyébként a tataiak edzője, Plásztán Attila volt.