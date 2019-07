Nem zárkózik el a vezetőedzői poszttól Lőw Zsolt

A PSG másodedzője hét év alatt jutott az osztrák harmadosztályból a párizsiak kispadjára. Még soha nem fizettek annyi pénzt másodedzőért, mint érte.

Lőw tavasszal meghosszabbította szerződését a PSG-nél, így 2021-ig áll a párizsiak kötelékében. A Figyelőnek adott interjúban elárulta, nem kapott olyan konkrét ajánlatot, ami felülmúlta volna a párizsiakét, de valószínű, akkor is a maradás mellett dönt.

A vezetőedzővel, Thomas Tuchellel még Mainzból ismerik egymást, sőt, gondolatban már akkor is a közös munkát tervezgették.

Szerződése részleteiről nem nyilatkozott, de elmondta: „nagy büszkeséggel tölt el, hogy magyar emberként, Újpestről indulva, egy panellakásból, teljesen hétköznapi háttérrel odáig juthattam a világ futballjában, hogy ilyen hatalmas konkurenciával egy ekkora mezőnyben olyan szerepet tudok betölteni, amikor az egyik topklub a szolgálataimért a pályaedzői társadalomban hatalmasnak számító összeget fizet.

Nagyon büszke voltam rá mint magyar ember, hogy a magyarok hírnevét tudom továbbvinni és öregbíteni…”.

Hozzátette, nyilván fontosak az anyagiak, de nem ez volt az elsődleges szempont, sokkal inkább az, hogy élvezze, amit csinál, mennyire érzi a bizalmat, és mennyire tud kiteljesedni a munkájában.

A Transfermarkt adatai szerint 201 mérkőzésnél tart másodedzőként, de mint mondta, csak játékosként számolta a meccseket, és tisztában van vele, hogy az életét jelenti a labdarúgás. Ugyan elgondolkozott már azon is, hogy az élet más területén is kipróbálja magát, de úgy érzi,

„nagyon nehéz egy olyan dologból kiszállni, amiben az ember sikeres, amiben örömét leli, és ami évről évre tartogat valami új dolgot a számára.

Egyelőre azt gondolom, jó helyen vagyok, még azt is lehet mondani, hogy ötszáz mérkőzés után is tudok, ha talán nem is ugyanolyan szerelemmel, de hatalmas szeretettel és lelkesedéssel dolgozni a labdarúgásban”.

Dárdaival kapcsolatban megjegyezte, nagyon jó viszont ápolnak egymással, egyformán gondolkodnak a labdarúgásról, sőt az is elképzelhető, hogy még együtt is láthatjuk majd őket a kispad előtt állni, és nagy álma, hogy ez a magyar válogatott kispadja legyen.

A vezetőedzői poszttal kapcsolatban azt mondta, már régóta érleli a gondolatot, mert a megszerzett tapasztalatok után az ember saját filozófiáját is szeretné teljes egészében megvalósítani. Ha akad majd egy jó lehetőség

„amiről azt gondolom, én is megértem rá, és a körülmények is adottak lesznek, akkor el tudom képzelni, hogy vezetőedzői szerepet vállaljak. Sőt, azt gondolom, néha vágyom is rá.

Meglátjuk, mit hoz a jövő” – közölte.

Borítókép: Lőw és Tuchel vezényli a párizsiak edzését