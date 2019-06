Papírba zárták a tünékeny világot a művészek, és bemutatták az esztergomi kiállításon

Magyarországon egyedülálló, a japán ukiyo-e stílusban alkotott képekből nyílt kiállítás a napokban az esztergomi Duna Múzeumban a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok 150. évfordulójának alkalmából.

Lebegő világ képe – Az ukijo-e hatás című pályázat kiállítási anyagával nyitotta meg kapuit a napokban a Duna Múzeum Európai Közép Galériája, amely a hármas tagolású épületrész felújítása utáni átadása is volt egyben.Az eseményen többek között részt vett és a kiállítást köszöntötte Sato Kuni japán nagykövet, Yoshinobu Abe, a Magyar Suzuki

Japán hagyományok

A japán kifejezés jelentése: a lebegő, tünékeny világ képe. Az ukiyo-e 17. és 19. század között virágzó művészeti stílus volt. Mesterei fametszeteken és festményeken, misztikus, utánozhatatlan színátmeneteket felvonultató alkotásokban ábrázolták a világot és hatottak az európai művészekre – írta a kiállítás katalógusában Dénes Mirjam művészettörténész, a művek egyik bírálója.

Dénes Mirjam, a zsűri tagjaként mondott rövid értelmezést, elemzést a kiállított anyagról. Úgy fogalmazott, hogy az ukijo-e régóta fejt ki hatást a világ képzőművészetére, így a magyarok vizuális kultúrájára is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a most bemutatott kiállításon látható kortárs művek mindegyike egyéni hangvétellel reflektál az ukijo-e-re, így bizonyos alkotások a japán meditatív alkotások hangulatát tükrözik, míg mások a japán fametszet technika nyújtotta lehetőségekben terebélyesedtek ki.

A megnyitón dr. Hoffmann Imre többek között elmondta: a legnagyobb hazai és nemzetközi szakmai elismeréseket megszerző Duna Múzeum Európai Közép Galériáját 1993-ban azzal a szándékkal hozták létre, hogy helyet adjon a kortárs művészet megjelenésének, és így egy város és környéke meghatározó kulturális szereplőjévé váljon. A galériában időszaki kiállítások váltják egymást, évente mintegy hat rangos tárlatot mutatnak be. Most, a galéria tereinek megújulása után a Lebegő világ képe című kiállítás egyben ennek a galériának az ünnepélyes megnyitója is.

A megújult Európai Közép Galériában tartott esemény előzménye volt, hogy tavaly pályázatot hirdettek, a hagyományos japán képzőművészeti stílust középpontba állítva. Az ukijo-e, mely a XVII. és XIX. században virágzott, fametszetek és festmények formájában vált igazán ismertté. Az ukijo-e a világi és félvilági hívságokban lubickoló városi forgatag mindennapjait ábrázoló sokaságot jelenti. A pályázatot meghirdetők a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok idei 150 éves évfordulójára időzítették a kiírást, és arra kérték a jelentkező vizuális alkotókat, hogy kortárs gondolatokat közvetítő munkáikban mutassák fel, építsék be a japán ukijo-e hatást.

Itt jelentették be, ki volt az a három alkotó, aki a Brassai Gabriella, Bencsik Barnabás és Dénes Mirjam alkotta zsűri szerint a legjobb műveket adta be. Ennek megfelelően a beérkezett 500 pályázó csaknem ezer beadott munkájából az első helyet Szabó Eszter Ágnes kapta, a második helyen Gábor Imre végzett, a harmadik helyezett pedig Matyus Dóra lett. A legjobb pályaművekből katalógus készült, melyet a Duna Múzeumban lehet beszerezni. A nyertesek díjazását a Magyar Suzuki Zrt. bőkezű támogatása tette lehetővé.