November top 10 Covid-híre: szigorítások és vásárlási idősáv az élen

November a szigorítások hónapja volt. Összegyűjtöttük, mely hírekre voltak a leginkább kíváncsiak olvasóink a koronavírussal kapcsolatban a múlt hónapban.

A november 4-i kormánydöntés ismét elrendelte a veszélyhelyzetet, a szigorítások pedig a sportot, a rendezvényeket, szórakozóhelyeket érintik. Emellett ismét bevezették a kijárási korlátozást és 8. osztály felett a digitális oktatást.

hogy mehetsz színházba, moziba, meccsre

Néhány nappal később a kormány elrendelte a közterületi kötelező maszkviselést és a kijárási tilalom idősávját is kitolták. A rendelet értelmében a 10 ezer feletti lakosú városokban kötelező a maszk, de hogy pontosan hol, az arról szóló döntést a polgármesterek kezébe adta a rendelet.

megvan, ki dönti el, hogy hol kell a maszk mától

Novemberben ismét bevezették az idősek vásárlási idősávját, de a tavaszihoz képest módosítva. Most a 65 éve felettiek ugyan külön idősávot kaptak, amikor más nem mehet az üzletbe rajtuk kívül, de az idősek az idősávon kívül is vásárolhatnak.

Az idősek védelmében a Magyar Posta is lépett: november 26-től a postán elsőbbségi idősávot vezettek be a 65 év felettieknek.

Komáromi fiatalok kerültek lélegeztetőgépre, adott tájékoztatást dr. Molnárt Attila polgármester. Emellett beszámolt egy helyi, Covidhoz köthető halálesetről is, illetve komáromi szociális otthon járványhelyzetéről.

A tatai háziorvos, dr. Kaizer Ákos részletezte, hogy k számít a szabályozás szerint kontaktszemélynek egy igazolt covidos esetében és mik a karanténszabályok. Az orvos elmondta azt is, kinek, hány napig kell otthon maradnia.

Dr. Kaizer Ákos többek között azt is elmondta, hogy ha az óvodában egy gyerek fertőzött lesz, akkor az összes csoporttársának is otthon kell maradnia



Bár az új tanév rendben elkezdődött, vírus érintettség miatt számos esetben zártak be iskolát néhány napra, vagy küldtek egész osztályokat karanténba. A középiskolások a novemberi kormánydöntés értelmében pedig már digitálisan tanulnak. Az ezzel kapcsolatos kihívásokról mesélt a kisbéri gimnazista, Vachtler Ágnes

A 16 éves Ágnes és édesanyja kemény tapasztalatokat osztottak meg velünk a digitális oktatás kapcsán

Tatán egy vendéglátóhely megszegte a veszélyhelyzeti korlátozásokat, emiatt bezárták. A hely a tilalom ellenére úgy volt nyitva, hogy ott vendégeket szolgáltak . A szabálysértőkkel szemben a rendőrség eljárást indított, valamint közigazgatási hatósági intézkedésként 30 napra bezárták magát a helyet.

Olvasónk elmondta, mi történt a tóparton pontosan! Ti mit csinálnátok a mégis kinyitó helyekkel?

A korlátozásokat egy tatabányai bolt is megszegte, a bezárást nem kerülhette el. Az épületgépészeti üzletben a tulajdonos és az alkalmazottak is maszk nélkül tartózkodtak. A főnök ráadásul közölte a rendőrökkel, hogy sosem viselt maszkot.

A maszktagadó főnök a rendőröknek megmondta: nem hordott és nem is fog hordani maszkot

A Coviddal fertőzött gyerekeknél nemcsak a köhögés, vagy orrfolyás jelezheti a bajt. Dr. Tordas Dániel gyermekorvos számolt be olyan tünetekről is, amelyekről elsőkánt nem is a koronavírus-fertőzés jutna eszéébe a szülőknek.