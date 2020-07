Megyénkben most fejét veszti az őszi árpa is

Már aratják az őszi árpát a kocsi Aranykocsi Zrt. földjein. Ennek nyomait már akkor lehet észlelni, amikor a falu felé autózik az ember, ugyanis óriási porfelhőbe burkolózva hatalmas masinák falják a kalászokat.

Ha valaki ebben az időben hűvösre vágyik, ami szinte természetes, az semmiképpen se menjen aratni, mert az árpaföldeken egy fikarcnyi árnyék nem sok, annyi sincs. Ennek ellenére a kombájnosok jól érzik magukat. A munka ugyan sok, ám az arató-cséplőgép kabinja hűtött, így az aratók mit sem éreznek a kinti rekkenő hőségből.

A mezőgazdasági társaság hűvös irodájában László Kálmán vezérigazgató fogadott bennünket. Mivel az árpaszalma bálázását tegnap kezdték, meg is jegyezte, hogy ennek a műveletnek a jelentősége felértékelődött az állatállomány etetése szempontjából. Idén ugyanis a szalmát is takarmányként „kezelik”.

A határba, a csaknem 110 hektárnyi nagybazsói földekre már Magyaros Tibor növénytermesztési ágazatvezetővel, növényorvossal mentünk ki. Amikor megérkeztünk, emelt platójú pótkocsis teherautók robogtak el mellettünk, hogy legyen mibe kiüríteniük a kombájnoknak az árpával telt gyomrukat. – Idén 180 hektárról kell betakarítanunk az árpatermést – mondta. – Hétfőn kezdtük a munkát, és ha az időjárás nem szól közbe – négy kombájn­nal – a hétvégéig le is vágjuk a termést. Amíg tavaly 7,9 tonnás volt az átlagos hozam, addig idén 5,5–6,5 tonna körüli termés várható hektáronként.

Az őszi, de különösen a tavaszi aszályos időszak az oka a hozamok csökkenésének, mivel a szárazság miatt nem képződtek úgynevezett sarjkalászok, aminek a hiánya 25–30 százalékos terméskiesést is jelenthet. – Így megbecsülünk minden egyes szemet – emelte ki Magyaros Tibor. – A nagy teljesítményű masinák 1,5–1,8 hektárról gyűjtik be egy óra alatt a termést, holott ennél többre is képesek, ám a szemveszteség minimalizálása miatt csupán 2–2,2 kilométer/óra sebességgel aratnak.