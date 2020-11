Különleges honlappal segíti a babát várókat a tatabányai kórház

Minden nő életében az egyik legkülönlegesebb időszak a várandósság. Ez egy testet és lelket egyaránt érintő változásokkal teli időszak. Hiszen minden kismama, és leendő apuka is másképp éli meg a várandósságot, vajúdást, szülést. A Bábakuckó oldallal ezt az örömmel és sokszor aggodalommal való várakozást szeretnék megkönnyíteni a család számára.

Az oldalt Torják Judit és Szabó Boglárka, a Szent Borbála kórház két szülésznője fogja össze. De ahogy fogalmaztak: a Bábakuckó igazi csapatmunka eredménye, a honlapon azok a gyógy­tornászok, ápolónők, szülész-nőgyógyászok, dietetikusok, gyerekorvosok és védőnők adnak szakmai, ám mégis köz­érthető tanácsot, akikkel az édesanyák majd a kórházban is találkoznak.

– A családbarát pályázatnak köszönhetően jöhetett létre a honlap. Úgy érezzük jobbkor nem is jöhetett volna ez a támogatás, hiszen a jelenlegi helyzetben csak ezen a módon tudjuk támogatni a leendő szülőket. A járványhelyzet miatt ugyanis jelenleg nem lehet személyesen szülésfelkészítőket tartani a kórházban – magyarázta Judit, aki elmondta, hogy pont ezek a szülésfelkészítők adták az ötletet a honlapnak.

– Egy-egy alkalommal mintegy 100 leendő édesanya, vagy édesapa vett részt a rendezvényen. De azt szerettük volna, ha a felkészítő után sem kellene elengednünk a kezüket. Sőt, már akár a családtervezéstől kezdve tanácsokkal, kisokosokkal, előadásokkal tudnánk segíteni őket a döntésükben. A várandóságot végig követve, a szülésen keresztül, az aranyórán, vagy a szoptatáson át kísérnénk őket ezen a csodálatos úton – tette hozzá Bogi, aki kiemelte, hogy kérdezni is tudnak tőlük.

– Bábakuckónkban szeretnénk a „másállapotot” egy kicsit másképp megközelíteni. Félelmek, aggodalmak nélkül, boldogan. Testileg és lelkileg is harmóniában. Egy várandóság alatt millió kérdés merülhet fel. Ha ezekre nem találnak megfelelő választ a Bábakuckón, akkor lehetőség van nekünk üzenetet küldeni is. Minden esetben válaszolni fogunk – tette hozzá.

Facebookon is

– A közösségi oldalon szeretnénk a későbbiekben élő videókat készíteni, ahol az előadás közben tudnak nekünk a szülők kérdéseket feltenni. Így azokat ott helyben már meg is tudjuk majd válaszolni. Ezek később is visszanézhetőek lesznek és a honlapra is felkerülnek majd – mondta Bogi, aki hozzátette: minden kórházban mások az előírások és a szokások. A Bábakuckó a megyei kórház szülészetére ad betekintést, ezért főleg azoknak a családoknak ajánlják, akik azt szeretnék, hogy Tatabányán szülessen meg gyermekük, de minden érdeklődőt várnak honlapjukon.