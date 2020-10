Most nem csak pecázniuk érdemes a horgászoknak, hanem fotózni is

Az esős idő ellenére is népszerű volt a Tatai Sporthorgász Egyesület vasárnapi páros horgászversenye: a pecások türelmesen várták, hogy horogra akadjon a hal. Míg egyesek hiába figyelték a kapásjelzőt, addig Tóth Sándornak, az egyesület egyik tagjának pár percen belül két kapása is volt: az első egy 7,25 kilogrammos harcsa, míg alig 5 perc múlva egy 6 kilós tükörponty. Mérlegelés után a halakat visszaengedték a tóba.

A Csekéről is jöhet a hónap fogása

A legszebb, legnagyobb, vagy épp legritkább októberi fogásokat a kemma.hu és a 24 Óra közös játékában is díjazzuk, A Hónap Fogása első három legnépszerűbb fotója egy 5000 forint értékű etetőanyag-ajándékcsomagot ér a Tímár Mix jóvoltából, míg az első helyezett fotó beküldője ezenfelül egy darab 20 literes Quechua hűtőtáskával lesz gazdagabb.

A horgásztársakat arra buzdítjuk, hogy az emlékezetes fogásaikról készült képeikhez csatolják a kihalászás kalandos történetét is. Ne feledjék, az e havi címért versenyzők pályázatait október 31-ig fogadjuk a kemma.hu erre a célra kialakított felületén.