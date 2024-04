A WRO-nak emellett még három további versenye van, ezek majd a nemzeti döntőn lesznek láthatóak. Ide még május végéig lehet jelentkezni - mondta az igazgató. Például valamilyen robotikai alapú megoldásra kell egy terméket, innovációt bemutatni egy adott tematika mentén, majd azt 5 perces prezentációban, egy szépen kivitelezett standon bemutatni. Komoly kutatómunkát igényel ez a verseny.

A másik kategória, amikor két-két robot versenyez, páros teniszt játszanak. Az nyer, aki hatékonyan gyűjti és átpasszolja a másik oldalára a labdákat.

A versenyzések csúcsán azok vannak, akiknek a részvételét már egy komoly kutatási eredmény jelzi, ugyanis önvezető autót állítanak elő.

– A versenyek nyilvánosak, és szervezünk körbevezetéseket is, ahol az érdeklődők betekintést nyerhetnek ebbe a különleges világba. Ezúttal a helybeliek mellett Biatorbágyról, Kaposvárról is érkeztek.

A szakember azt is elmondta: ma már nem is elsősorban a termelő egységek, a gyárak támasztják az igényt a robotika fejlődésére, hanem a mindennapok, a mai valóságunk. Hiszen hétköznapi felhasználás során is alkalmazunk szoftveresen működő gépeket. Például a mesterséges intelligencia is algoritmusokon keresztül keres megoldásokat.

– A fiatalok gyakorlati feladatok során jöhetnek rá, hogyan működnek a különböző programozási nyelvek. Ez nemcsak egy játék, hanem megalapozza a gyerekek gondolkodását.