A Tények.hu tudósítása szerint a Magyar Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) szóvivője, Tóth Mihály, hétfőn az M1 csatornán beszélt a balesetről.

– A motorcsónak típusából arra lehet következtetni, hogy nagy sebességre volt képes a hobbihajó, a roncsokból ítélve pedig gyaníthatóan nagy sebességgel is ütközött – mondta Tóth Mihály. Hozzátette: mivel a hobbihajóknál nem kötelező a menetrögzítő rendszer és általában nem is használják, a szakértőknek valószínűleg a kishajó roncsaiból kell következtetniük arra, miként manőverezett, milyen sebességgel haladt a vízi jármű.

– A hajó típusából és annak - mintegy 190 lóerősnek tűnő - motorjából ítélve a jármű nagy sebesség elérésére volt képes, és a roncsok is azt mutatják, hogy "nagy sebességgel ütközött neki valaminek" - vélekedett a Mahosz szóvivője.