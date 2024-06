A TECNO Mobile a világ legnagyobb mobiltelefon-gyártói között megtalálható kínai Transsion Holdings innovatív technológiai márkája, amelynek termékei öt kontinens több mint hetven országában érhetők el. A készülékek belépőszinttől a középkategórián át a felső kategóriában megismert funkcionalitásra vágyók igényeit egyaránt képesek kiszolgálni, legyen szó lenyűgöző kameráról, kiváló teljesítményről, vagy elegáns formatervről.

A SPARK széria csúcsmodellje, a SPARK 20 Pro+ kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasót, 120 hertzes ívelt AMOLED-képernyőt 108 megapixeles hátlapi és ledes villanóval támogatott 32 megapixeles szelfikamerát tartalmaz, mégsem kerül többe bruttó százezer forintnál.

TECNO SPARK 20 Pro+

Forrás: TECNO

A széria jelenlegi zászlóshajó modellének számító Spark 20 Pro+ egyik legfontosabb jellemzője a 120 hertzes képfrissítésű, ívelt AMOLED érintőképernyő mellett a hatalmas, 108 megapixeles hátlapi kamera, amellyel részletes és éles képeket lehet készíteni, s az AI támogatás révén akár sötétedés után, gyenge fényviszonyok mellett is kiváló minőségű képeket készít. Előlapi kamerája 32 megapixeles felbontással rendelkezik, a mesterséges intelligencia segítségével automatikusan optimalizálja a fényerőt, a színeket és a kontrasztot, valamint aktiválja az előlapi LED villanót, ha erre szükség van.

Már a belépőkategóriás SPARK Go 2024 modell is számos extrát vonultat fel: egyebek mellett 90 hertzes képfrissítésű érintőképernyőt, gyorstöltést, a streaming szolgáltatások használatakor DTS hangzásra képes sztereó hangszórókat,vagy az 5000 mAh kapacitású akkumulátort.

Ezeket a modelleket vezeti be a TECNO Mobile a magyar piacra: TECNO SPARK 20 Pro+

• 256GB ROM + akár 16GB RAM

• 108MP-es ultraéles kamera

• 32MP-es előlapi kamera led vakuval

• MediaTek Helio G99 Ultimate processzor

• 120Hz-es, ívelt AMOLED kijelző

• Kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó

TECNO SPARK 20 Pro

• 256GB ROM + akár 16GB RAM

• 108MP-es hátlapi kamera

• 32MP-es előlapi kamera led vakuval

• MediaTek Helio G99 processzor

• 6,78’’ 120Hz-es kijelző kameralyuk megoldással

• 33W-os gyorstöltés

TECNO SPARK 20

• 256GB ROM + akár 16GB RAM

• 50MP-es hátlapi kamera HDR támogatással

• 32MP-es előlapi kamera led vakuval

• MediaTek Helio G85 processzor

• 5000 mAh akkumulátor

• 18W-os gyorstöltés

TECNO SPARK 20C

• 128GB ROM + akár 8GB RAM

• 50MP-es hátlapi kamera HDR támogatással

• MediaTek nyolcmagos processzor

• 5000 mAh akkumulátor

• 18W-os gyorstöltés

• Sztereó hangszóró

TECNO SPARK Go 2024

• 64GB ROM + akár 6GB RAM

• 13MP-es hátlapi kamera

• 8MP-es előlapi kamera led vakuval

• Unisoc T606 nyolcmagos processzor

• 5000 mAh akkumulátor

• 10W-os gyorstöltés

A modellek mindegyike elérhető lesz egyedi Magic Skin kiadásban is: ezek nem csupán egyedi színűek, hanem különleges anyagból, például vegán bőrből készülnek, amely egyedi tapintást biztosít, és az alaptípusnál is izgalmasabb, stílusos megjelenést kölcsönöz a készüléknek. Az új készülékek mindegyikéhez jár az alapcsomagban az USB adatkábel mellett egy hálózati töltőfej, tok és fülhallgató is.