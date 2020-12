5+1 szenzációs karácsonyváró ötlet a naszályi anyukáktól (receptekkel)

A naszályi baba-mama klub a járvány és a korlátozások idején is nagyon aktív, igaz, ezúttal az online térben. Most a közelgő karácsonyra készülnek.

Benke-Schnell Hajnalka, a naszályi baba-mama klub megálmodója és szervezője a jelenlegi járványhelyzetben is sok energiát fordít arra, hogy az évek óta remekül működő csoport továbbra is aktív maradjon. Legutóbb arra buzdította az anyukákat, hogy egyrészt a mostani bezártság, másrészt a közelgő Mikulás és karácsony alkalmából osszák meg egymással kreatív ötleteiket, kedves szokásaikat, amivel a gyermekek is jól szórakozhatnak. Ezeket most mi is megmutatjuk olvasóinknak, hogy ők is inspirálódhassanak.

1) Papírkoszorú

1 papírtányér, 2-3 színes lap, olló, ragasztó, esetleg pompomok, és egy lelkes segéd kell, hogy elkészüljön a szép papírdísz – ajánlja Szilai Ildikó, aki az ötletet a Pinterest nevű oldalon találta, majd kiscsoportos gyermekével elkészítette a szép dekorációt.

2) Házi gyurma

Ezzel az ötlettel nemcsak az ünnepekre, de bármilyen alkalomra remek díszeket, figurákat lehet készíteni. Benke-Schnell Hajnalka elárulta, hogy a gyurmázás a kevés olyan dolog egyike, amivel mind a négy gyermekét le tudja kötni.

Az édesanyától a receptet is megkaptuk.

Hozzávalók: 0,5 kg liszt

6 dl víz

5 evőkanál só

3 evőkanál olaj

2 evőkanál borkősav Elkészítés: Az összetevőket addig kell főzni, míg fakanállal keverhető. Ha kihűlt, ételfestékkel vagy temperával lehet színezni, de utóbbi esetben vigyázni kell arra, nehogy a kicsi a szájába vegye! – hangsúlyozta Hajni.

3) Színező

Bruzsa-Sebők Kitti a színezőkre és a játékos feladatlapokra esküszik. Elmondása szerint két kisfia remekül elvan a képekkel, amíg ő elrámol a házban. Az interneten számos letölthető verzió van fent, ünnepi témájúak is.

4) Filc fenyő

Szintén Kitti osztotta meg a csoportban, a tagok előző évi munkáinak mintájára készült filc fenyőfáját, amit fiaival papír díszekkel fog felékesíteni. Az ötlet továbbgondolható, és akár textilből vagy terményből készült dekorációk is kerülhetnek rá.

5) Díszes kartonfenyő

Maszlavér Bianka fenyőfát rajzolt gyermekeinek, amit ők aztán kifestettek, majd csillámokkal és flitterekkel csinosítottak ki. A legkisebbekkel is jó szórakozás a mutatós képek elkészítése, amik akár képeslapként vagy kísérőkártyaként is használhatók.

+1) A megunhatatlan mézeskalács

Mint a legtöbb kisgyermekes családban, a naszályi otthonokban is hagyománya van a mézeskalács készítésnek advent idején. Sokan a Mikulásnak is tesznek az ablakba, egy pohár tej és a gyermek Jézuskához írt levele kíséretében. Éppen ezért nem mindegy, hogyan sikerül a sütemény!

Hajnalka ebben is segíti a csoport anyukáit, mégpedig egy jól bevált recept megosztásával. A tészta kiszaggatása, majd díszítése ráadásul remek közös szórakozás a kicsikkel!