Nem is olyan régen - két fordulóval ezelőtt - még megtippelhetetlen volt, hogy a labdarúgó megye egy küzdelmeinek mi lesz a kimenetele, a Nyergesújfalu és a Tata csapatai azonos pontszámmal várták a bajnokság hajráját. Az ellenfelek szerint is az egyik legerősebb kerettel rendelkező tataiak azonban egymás után két vereséget is szenvedtek, szinte már tálcán kínálva riválisuknak az aranyérmet. Természetesen még nem dőlt el minden hivatalosan, hiszen a mérkőzések is addig tartanak, amíg a játékvezető le nem fújja azokat. És akkor mára el is lőttük a kötelező közhelyeket.

A tataiak (csíkosban) az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatnak a megye egy aranyérméért

Fotó: Flajsz Peter

A helyzet azonban annyiban bonyolódott, hogy ugyan a Tata a vesztett pontokat tekintve hat pontra került négy fordulóval a vége előtt az éllovastól, a Zsámbék viszont beosont eléjük, nekik "csak" négy egység a hátrányuk. Az utolsó fordulóban pedig Zsámbék-Nyergesújfalu rangadót rendeznek. Láthatjuk ebből a pár mondatból is, hogy azért a helyzet mégsem olyan egyszerű, mint elsőre tűnt. A nyergesiek nem dőlhetnek hátra, minden pontért meg kell küzdeniük a hátralévőkben. Első lépésként hazai pályán bizonyíthatnak a Vértesszőlős ellen, a tabellára pillantva országos egyes mérkőzésen. Mi is leírtuk már párszor, de a csapatok mesterei sem győzik azonban hangsúlyozni, hogy a télen nagy átalakuláson átesett szőlősiek bárkire veszélyesek lehetnek a tavasszal.

Az első számú üldözővé előlépett zsámbékiak nehéz pályára látogatnak. Bár a Kecskédtől is talán többet várt a szezonban mindenki, a tabellán elfoglalt helyezésük náluk is kifejezetten csalóka. Egy mérkőzésen bárkit képesek legyűrni, ahogyan bárkitől képesek pontokat is veszíteni. Rájuk kifejezetten igaz az újabb focis közhely: nagyban függ a teljesítményük, hogy milyen napot fognak ki. A tataiaknak eközben mindegy, hogy milyen lábbal kelnek fel, mindenképpen győzniük kell, ha még életben szeretnék tartani az aranyéremről szőtt álmaikat. Szurkolóik előtt erre minden esélyük meg is van az Almásfüzitő ellen, akik azonban kifejezetten jó állapotban tértek vissza a szabadnapos hétvégéjükről. Ha a füzitőiek megérzik a vér szagát, akár újabb meglepetést is okozhatnak.

Megtippelhetetlen megye egyes ütközetek

Viszonylag egyszerűnek tűnik a képlet az Esztergom-Koppánymonostor mérkőzésen. A hazaiak legnagyobb problémája mostanában az, hogy milyen kerettel tudnak kiállni az aktuális mérkőzésükre, miközben a vendégek nagyon elkapták a fonalat az elmúlt hetekben. Nem igazán látjuk ebben a találkozóban a meglepetést, a monostoriak újabb három ponttal léphetnek közelebb a dobogóhoz (adott esetben a dobogóra), míg a szimpatikusan küzdő esztergomiaknak a tisztes helytállás lehet a cél.

Ha a Bábolna-Sárisáp mérkőzés szerepelne a totókínálatban, egészen biztos, hogy mind a három lehetséges kimenetel bekerülne valamelyik rubrikába. Nem nagyon látjuk előzetesen azt a momentumot, ami valamelyik együttes felé billentené az esélyeket. A kilátogató szurkolók izgalmas mérkőzésre számíthatnak, ahol előreláthatólag a lefújás pillanatáig hatalmas küzdelem lesz. A Vértessomló lábatlani vendégjátékának az eredményét hasonlóan nehéz megtippelni előre, bár itt inkább a két gárda gyengébb szereplése miatt. Az utóbbi öt fordulóban ők ketten összesen egy győzelmet tudnak felmutatni, bár azt hozzá kell tenni, ennél azért jobb együttesekről beszélni. Mindkét vezetőedző gondolkozhat úgy, hogy ez most egy nagy esély a győzelem bezsebelésére, és az ilyenből egy látványos, helyzetekben gazdag összecsapás is kisülhet.

Területi I. osztály, 23. forduló

Május 4., szombat: 17 óra

Tatai AC - Almásfüzitői SC

Új úti sporttelep, Tata, vezeti: Büki Gábor (Faragó Gy., Derecskei B.)

Wéber Roland: — Nem úgy sikerült az elmúlt két forduló ahogy szerettük volna. Most az utolsó három fordulóra kell koncentrálnunk, ebből az első lépés, hogy az Almásfüzitő csapatát fogadhatjuk hazai pályán. Nem szabad, hogy megtévesszen minket a Füzitő helyezése és az elmúlt időszakban nagy arányban elveszített meccsei. Csak akkor van esélyünk, ha komolyan vesszük és megfelelően beleállunk a meccsbe. Hiszünk benne, hogy amit csinálunk, az hosszú távon kifizetődő és megfelelő fejlődést hozhat nekünk.

Május 5., vasárnap: 17 óra

FC Esztergom - Koppánymonostori SE

Sporttelep, Esztergom, vezeti: Sándor Tamás (Uracs R., Balázs P.)

Spóner József: — Ha a múlt héthez képest nő a bevethető felnőtt korú játékosaink száma, akkor egy szoros meccset játszhatunk, ha nem, akkor a fiataljainknak a nem csak a Koppánymonostorral, de a fizikai paraméterbeli különbségekkel is meg kell küzdeniük.

Wati Kecskéd KSK - Zsámbéki Sport Klub

Kecskéd, vezeti: Áy János (Faragó Gy., Huszka D.)

Linczmaier László: — Könnyű hetünk lesz. Vasárnap Zsámbék, szerdán Nyergesújfalu, utána Koppánymonostor. Szerencsére bő a keretünk (a múlt héten is volt egy cserénk), így megoldjuk. A lényeg, hogy a csapat küzdjön és próbálja kihozni magából a maximumot.

Bábolnai SE - Sárisápi BSE

Bábolna, vezeti: Erdélyi Dániel (Szabó B., Kiss Cs.)

Józsa Péter: — Nehéz sorozat előtt állunk. A hétvégi meccs lesz ezek közül az egyik, ha nem a legnehezebb. A legutóbbi mérkőzés miatt eltiltottunk is van, de törekszünk a legjobbra. Meglátjuk ez mire lesz elegendő a nagyon jó Sárisáp ellen.

Lábatlani ESE - Vértessomló

Lábatlan, vezeti: Farkas Bálint (Gabala Zs., Patócs D.)

Karcagi Pál: — Sajnos jó pár játékosom már elengedte ezt a szezont, de nagyon remélem, hogy sikerül összekapni a társaságot. Hazai pályán szeretnénk egy jó eredményt elérni.

Nyergesújfalu SE - Vértesszőlősi Sportegyesület

Hajnal Tamás Sportcentrum, Nyergesújfalu, vezeti: Derecskei Bence (Urbanics Á., Kis B.)

Gálicz Ferenc: — A múlt heti szabad hétvége után nagyon jó hangulatban teltek a heti edzések. A közvetlen vetélytársak közül többen is pontokat veszítettek, de így is nagyon szoros mögöttünk a mezőny. Jól dolgoztak a srácok, így bizakodva várjuk a hétvégi mérkőzést. Egyszer már leadtuk az előnyünket a szezon közepén. Ezt nem tehetjük meg még egyszer, mert akár a dobogóról is lemaradhatunk. Mostantól minden meccs kiemelt fontosságú a bajnoki címért folyó küzdelemben.