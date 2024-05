Nem szakadt meg a már jól ismert hagyomány, ezúttal is sütött a nap, amikor a Bárdos László Gimnázium végzős tanulói elballagtak. A ballagás után az érettségi vár a fiatalokra.

Ballagás a Bárdosban: 90 diák búcsúzott az iskola falaitól

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Az idei évben három osztály ballagott, most már a betűjel is állandósult. Az A osztály a nyolc évfolyamos osztályt jelenti, a B a négy évfolyamos, míg a C az öt évfolyamos. Ez a három osztály kilencven diákot jelent – emelte ki Pleier Tamás, a Bárdos László Gimnázium igazgatója.

A tanulók a tradíciókhoz híven az osztályfőnökeikkel sétálták körbe a gimnázium termeit, közben ballagási dalokat énekeltek. Az udvaron már várták őket a szülők, illetve a búcsúztató osztályok, akik elsőként szóltak a végzős évfolyamosokhoz. Ezt követően a búcsúzó diákok köszöntek meg mindent tanáraiknak és a szüleiknek. Köszöntőt mondott Pleier Tamás igazgató is. A legjobb tanulók, sporteredményt elértek jutalomban részesültek, de a közösségi munkát is értékelték.

Elismerések a ballagáson

– Egy gimnázium akkor tölti be hivatását, hogyha a tanulmányi munka mellett ki tud bontakozni a képessége más területeken is. Ez nálunk a sport terén nagyon erős. A Bárdos-díj a legmagasabb kitüntetés, amelyet elnyerhet diák, közösség vagy akár pedagógus is. Ezt a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munka mellett versenyeredménnyel kell kiérdemelni. Idén ezt a díjat nem adtuk át, viszont a Várnagy István-díj a kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát jutalmazza, erre szerencsére volt jelöltünk, Tőke Emília nyerte el – tette hozzá.

A ballagás záró akkordjaként feltűzték a végzősök nevével ellátott szalagot a zászlóra, amely oly’ sok éve őrzi a ballagók neveit. A ballagók Ákos – Ilyenek voltunk című dalával búcsúztak az intézménytől, tanáraiktól és diáktársaiktól.