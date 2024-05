Doktor Gabriella, az intézmény igazgatója búcsúzott a diákoktól. Beszédében többek között elhangzott: a négy szakképző iskolai osztály tanulói a tizedik évfolyamtól kezdve egy hét iskola mellett egy hetet munkahelyen töltöttek.

A KERI-ben is elballagtak a diákok, öt osztály búcsúzott

Forrás: Facebook/KERI Tatabánya

- Ők már ízelítőt kaptak a „nagybetűs életből”. Most már, mint a jövő kereskedelmi értékesítői, cukrászai, szakácsai és pincérei állnak előttünk. Ám van rutinosabb osztályunk is, hiszen ők már egyszer elballagtak, majd -helyesen- úgy döntöttek, hogy további két évre még velünk maradnak fejlődni és tanulni a „KERI”-ben, ahol a jövő héten érettségiznek.

Hozzátette: ne féljenek a kihívásoktól, és bízzanak abban, hogy képesek bármit elérni. A középiskola nem csupán egy hely a tudás megszerzésére, hanem egy olyan környezet is, ahol találkoznak az élet első nehézségeivel is. Ezek az évek nemcsak az iskolai feladatokkal való küzdelmekről szólnak, hanem az első baráti konfliktusokról, az első szerelmekről, a személyes kudarcokról és az önbizalom fejlesztéséről is. De minden egyes kihívás, amivel szembenéznek egy lehetőség arra, hogy megerősítsétek a belső erőt és tanuljatok belőle.

- Ma egy új fejezet kezdődik az életetekben, és mi, itt a Keriben büszkén állunk mögöttetek, bátorítva bennetek az út minden egyes lépésében.