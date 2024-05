– Hagyományos, korhű öltözetben lévő katonák, népművészek várják a Patarára látogató gyerekeket. Több mint húsz állomáshelyen fogadjuk majd őket, de a hangsúly a játékon lesz, a játszva tanuláson. Idén van a török-magyar kulturális évad és mi is erre szeretnénk felfűzni az eseményt. Mindazok a motívumok, hagyományok, a különbségek, amik tulajdonképpen a magyar őstörténettől kezdve a török-magyar kapcsolatokban kimutathatók, amihez tökéletesen jól kapcsolódik a történelmi hidat jelentő modern honvédség, a tatai dandár részvétele – magyarázta Cseh Julianna utalva arra, hogy a török kori csapatok mellett az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár is részt vesz a fesztiválon. Erről részletesebben már Gaspor Tibor ezredes, a tatai dandár parancsnokhelyettese beszélt.

A tatai dandár páncélosai idén is felsorakoznak a Tatai Patara alkalmával a vár alatt

Fotó: GDV

– A város legtöbb rendezvényén a tatai dandár is részt vesz, támogatással közreműködünk abban, hogy a város hírnevét öregbíthessük. A Patara azért rendkívül fontos számunkra, mert jó megnyilvánulási lehetőséget biztosít számunkra is. A dandár immár 12. alkalommal támogatja ezt a rendezvényt. És ez az első olyan alkalom, hogy nem hívtunk másik katonai szervezeteket, hogy mutassák be haditechnikai felszerelésüket. Ez annak köszönhető, hogy már a dandárnál is megtalálható megfelelő mennyiségben és minőségben beszerzett haditechnikai eszközök – mondta az ezredes, aki azt is elárulta, hogy mivel találkozhatnak a látogatók: a Leopard 2A4-es, és 2A7-es harckocsik, a PZH 2000-es önjáró lövegek, a Gidrán páncélos harckocsik, a Leopard 2ARV harckocsivontató mellett különböző kézifegyverek, ágyútarack is felsorakozik majd a Tatai-vár alatt.