Április 27-én a második évaddal folytatódott a Zsákbamacska című televíziós vetélkedő, amely 2024-ben újra reneszánszát éli, hiszen a műsor anno a 90-es években már a Magyar Televízión is képernyőre került, akkor a játékmesteri szerepkört a legendás műsorvezető, Rózsa György töltötte be. A műsor TV2-es változatában két műsorvezető-párost köszönthetünk a televízió képernyőin, Marics Peti Pető Brúnóval, míg a Jászai Mari-díjas színész, Szente Vajk a T. Danny művésznéven ismert rapperrel alkot egy párost hétről hétre.

A humoros tatabányai páros egy autót nyert a Zsákbamacska című vetélkedőben.

Forrás: TV2

Újra tatabányai főszereplők a Zsákbamacskában

A megújult műsor hétindító, hétfői epizódjában egy tatabányai apa-lánya párosért is szoríthattunk, hiszen a Nárai-család benevezett a nagy sikerű vetélkedőbe. Az édesapa, Péter már kilenc esztendővel ezelőtt, a kereskedelmi csatorna Kocka című műsorában is szerencsét próbált, de ott nem járt szerencsével.

Nóri és Péter kifejtette a véleményét a műsorvezető párosról.

− Mindvégig nagyon jó fejek voltak, a szünetekben is poénkodtak, nagyon jó a hangulat uralkodott a stúdióban. Nagy örömünkre egy olyan csapat jött össze, amellyel mintha első perctől kezdve ismertük volna egymást.

Az átütő siker a Zsákbamacskában végre bekövetkezett: a vicces páros egy nem akármilyen nyereménnyel: egy autóval lett gazdagabb.

– A szerencse hatalmas szerepet játszik az életünkben. Mindketten szerencsés embernek mondhatjuk magunkat. Nem igazán lottózunk, de hogyha egyszer-egyszer veszünk egy szelvényt, akkor általában nyerünk − árulta el a tatabányai duó.

Az apa-lánya páros végül arról is beszélt nekünk, hogy miért érdemes jelentkezni a televíziós műsorok valamelyikébe.

− A játékosoknak semmilyen vesztenivalójuk nincs, nagyon jó élménnyel gazdagodnának. A legtöbb esetben, ahogy a műsorban is látszik, nyerni szoktak az emberek, úgyhogy már csak ezért is megéri egy ilyen show részese lenni, de önmagában az élmény miatt is. Játszol egy jót, szórakozol, valamint egy olyan váratlan helyzetbe kerülsz, amivel nem találkozol a hétköznapokban. Azért nem minden nap szerepel egy hétköznapi ember a tévében.