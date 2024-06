Az első félidőben nem, a másodikban azonban szépet teljesített Magyarország csapata. A meccset a svájciak együttese nyerte 3-1-re, a második felvonásban azonban próbálkozott a Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott, nagy szívvel játszottak Marco Rossi fiai.

Tatán is sokan megjelentek a szurkolói zónákban a Magyarország-Svájc mérkőzés alatt, hogy szurkoljanak Szoboszlaiéknak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok előtt egy nagy kijelzőn lehetett végigkövetni az Európa-bajnokság első magyar érintettségű párharcát, a magyar szurkolók pedig kitettek magukért: sokszor elhangzott a lelkes „Ria,Ria, Hungária!” skandálás és nem engedték el az eredményt, a végsőkig drukkoltak a nézők. Sok magyar színű sálat is lehetett látni, mindemellett jelentős számú magyar mez, illetve nemzeti értékeket hangsúlyozó póló volt látható a képernyők előtt ülő honfitársainktól. Az első negyvenöt perc után is bíztak a jóban az emberek, nem adták fel a reményt, az addig egymásnak ismeretlen személyek is úgy támogatták együtt a csapatot, mintha évtizedek óta tartó barátságban élnének.

Korosztályban minden generáció tiszteletét tette: a legkisebbektől az idősekig, mindenki kint volt. A számunkra hazai gól után zengett a föld, még azok is meghallhatták, akik a csarnokhoz közeli lakásokból követték az ütközetet. Országunk zászlaja mindenhol látható volt, kisebb- és nagyobb méretben is.