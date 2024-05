Legutóbb a belváros revitalizációs programnak köszönhetően a lovarda melletti északi istálló épületének teljes rekonstrukciója készült el. Uszodával is bővül „Bakonyalja fővárosa”, hiszen már letették a huszonöt méteres tanuszoda alapkövét, amely a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósul meg. A fejlesztések nem állnak meg.

Dr. Nagy István agrárminiszter és Sinkovicz Zoltán polgármester a legújabb fejlesztés átadásán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Az uszodával azt gondolom, hogy jó irányban haladunk, ez már egy jó ideje húzódó projekt, szegény kivitelező nagy elánnal látott a munkához, és körülbelül nyolcvan százalékos szintig el is jutottak az épülettel. Sajnos, egy műszaki probléma adódott a talajvízzel, illetve a talajmechanikával és most ennek a megoldása van most folyamatban. Megszületett a műszaki megoldás, várják, hogy az épület stabilizálódjon, és nyilván nem szeretnének elkapkodott munkát végezni. Várhatóan néhány hónap múlva be is fejeződnek a munkálatok – emelte ki Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere.

Egyedi támogatásnak köszönhetően ötmilliárd forintból újul meg a Kisbér városközpontja. Ebből már több projekt megvalósult.

– A plébánia előtti teret szeretnénk átépíteni. A Vöröskereszttől vettünk egy épületet, amelyet szeretnénk elbontani annak érdekében, hogy ott egy üres telek jöjjön létre, ahova egy tornacsarnokot tervezünk. A sétányt is folytatjuk, illetve a másik ilyen nagy istálló épületet, a déli épületet tervezzük meg és építjük meg. Közösségi termet, orvosi rendelőket és szolgálati lakásokat tervezünk.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően szintén beruházások jöhettek és jöhetnek létre.

– Van egy csapadékelvezetési projektünk, a piacteret szeretnénk felújítani, egy energetikai projektünk is van, illetve a zöld város pályázat keretében három helyszínen gördeszkapályát, futókört, továbbá zöld terület fejlesztést végrehajtani.

A gördeszkapályával a fiatalok kedvére szeretnének tenni a településen.

– Van sajnos egy probléma is, hogy mióta a főteret átadtuk, a színpadon gördeszkáznak a fiatalok, amely nem ideális. Nekik szeretnénk egy alternatív megoldást, lehetőséget kínálni ezáltal, hogy egy másik helyre átcsábítjuk őket – hangsúlyozta.

– Hántán egy intézményünk van, az óvoda, amelyet az önkormányzat nemrég vásárolt meg az egyháztól, és ennek az épületét folyamatosan újítjuk. Hamarosan egy energetikai korszerűsítés valósul meg, illetve az önkormányzatunk önerővel az óvoda udvarára új játszóeszközöket épít.

Fejlesztések: teljesen új városközpont

– Az elmúlt években mintha kicserélték volna a város főterét – hangzott el a Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hivatalos közösségi oldalára kikerült videóban, amelyben a kisbéri városközpont átalakulásáról számolt be. Felidézte, hogy többek között megújult a katolikus templom, plébánia és a Fő tér.

– Miniszterelnök úr egyedi támogatásával, egy egyedi kormánydöntéssel öt éven át összesen ötmilliárd forint forrást biztosít arra, hogy a városközpont megújuljon – emelte ki.

A város a mai napig őrzi hagyományait, így nem volt kérdés, hogy a legutóbbi fejlesztés melyik fontos és kultikus létesítményre esik: a belvárosi rehabilitációs program folytatásaként befejeződött az L alakú, úgynevezett északi istálló épület felújítása is, amelynek átadóján dr. Nagy István agrárminiszter is részt vett.