Az igazi, szinte cukormázas anyák napja nem mindenkinek adatik meg. Felnőttként már tudom, nagyon szerencsés vagyok azért, hogy az én kapcsolatom az anyukámmal tényleg olyan tökéletes, mint egy kissé szirupos film anya-lánya párosának, csak még annál is jobb, mert valódi. Nekünk tényleg valódi ünnep május első vasárnapja, akkor is az volt, amikor még apukámtól kértem pár száz forintot, hogy meglephessem őt egy szál rózsával, és most is, amikor beállítok majd hozzá egy finom csokival.

Én tényleg mindenkinek olyan anyukát kívánok, mint az enyém. A valóság azonban más. Hányan vannak ugyanis, akik már nem tudják köszönteni az anyukájukat, vagy akik valamiért nem is szeretnének vele találkozni, még ezen a napon sem.

Az anyák napja egyáltalán nem ünnep mindenkinek. Épp ezért használjunk ki minden alkalmat, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy nekünk az. A törődésünket pedig leginkább az időnkkel fejezhetjük ki. Az, hogy mit viszünk mellé ajándékba, valójában teljesen mellékes.