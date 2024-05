A Körmend elleni nagy győzelem után nagy önbizalommal utaztak el az OSE játékosai Kaposvárra. A két csapat már megmérkőzött egymás ellen a playout-ban, egészen pontosan az első fordulóban. Az oroszlánok nagy lendülettel startoltak, másfél perc elteltével már 6 pontos előnyt tudhattak magukénak. A Kaposvár mindeddig nem volt sikeres a dobásokkal és a lepattanózásban is a Lions játszott hatásosabb kosárlabdát. Négy perc elteltével a vendégegyüttes nyolcvan százalékos pontossággal szórta a kosarakat, ez nagyon kiemelkedő statisztikának tekinthető. A negyed második felében a Kaposvár is elkezdett magasabb intenzitással dolgozni, a hátrányukat eltüntették és vezető pozícióba is kerültek. A faultolás volt a gyenge pontjuk, az oroszlányi csapat támadásait sok esetben nem tudták szabályosan megakadályozni. Szoros negyedet láthattak a szurkolók.

Az MVM-OSE Lions (fehér) küzdött, de nem jártak sikerrel

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A második periódus elképesztő pillanatokat hozott. A két csapat fej-fej mellett haladt, mindent beleadtak a kosárlabdázók. Az OSE továbbra is nagyon hatékonyan használta ki szabálytalankodásokat, amivel a Somogy vármegyei együttes magát kezdte el veszélybe sodorni. két és fél perc elmúlásával a Lions 73,3 százalékban tudta kiharcolni a faultokat. A Kaposvár egy domináns offenzívával próbálta ellensúlyozni a védelmi hiányosságokat, ami működött is a részükről. A negyed végére 46,7 százalékos eredményességgel dobálták a játékosaik a triplákat, mindemellett magas szintű csapatjáték jellemezte a teljesítményüket. A játékosok nagy tempójú stratégiával igyekeztek megszerezni az előnyt, azonban abban az esetben, amikor az egyik fél átvette az irányítást, a másik klub mindig tartogatott egy nagyobb megmozdulást, ami az egyenlítést, vagy a vezetés oda-vissza pattogását okozta. Az első félidő végére két pontos előnyt élvezhetett a hazai csapat.

A harmadik játékrész nem vetette vissza a kosarasok kedvét. A Kaposvár nagyon szerette volna uralni az összecsapást, ezért több kísérletet tettek a kosárszerzésre, mint az OSE. Két pontos különbséggel indultak az öltözőbe az első félidőben, hogy átbeszéljék a dolgokat, az utolsó előtti negyed utolsó három percében pedig ugyanakkora különbséggel pattogtattak a pályán. A Komárom-Esztergom vármegyei sereg végig nagyon magas statisztikáknak örülhetett a pontosság terén, az alsóházi rájátszás első fordulóihoz képest egyértelmű előrelépést tettek e téren. Az idő múlásával a kaposváriak kissé kezdtek visszaesni a dobások terén, de nagy hibákat nem vétettek. Az OSE az utolsó percben két eladott labdát is produkált, de a hiba után egyből pontokat tudtak szerezni erős kontrák segítségével.

Nem bírt egymással a két csapat a mérkőzés negyedik fázisában

A negyedik felvonást döntetlen állás mellett kezdték meg, egyre nagyobb teher kezdte nyomni a sportolók vállát. Ennek a hatása felfedezhető volt az Oroszlány játékán, az első két percben nem voltak olyan szinte fókuszáltak, mint előző fázisában. Realizálták, hogy ha nyerni szeretnének, ez nem lesz elég, ennek okán a következő percet már összeszedettebben kezelték, a kaposváriak edzője kénytelen volt időt kérni. A nagy hajrá ellenére a hazai kosarasok tartani tudták dobószázalékot, de az eredmény szempontjából ez nem bizonyult elégnek, hiszen az oroszlánok is így tettek. Az idegen színekben játszók produktív módon oldották meg a közeli próbálkozásokat, Riddley az összes poszton játszó ellenfele ellen remekelt. Az utolsó percben kiegyenlített a Kaposvár, pont úgy, ahogyan elrajtolt az utolsó negyed. Nem bírtak egymással, a rendes játékidő ideje alatt egyik csapat sem tudta túlszárnyalni a másikat.

Az Oroszlány számára nem alakult sikeresen a hosszabbítás

A hosszabbítást már fáradtan kezdték meg a kosarasok. Az első pontokat az Oroszlány irányítója szerezte meg, a későbbi percekben azonban elveszítették a fonalat és nem sikerült megszerezniük a vezetést. Viszonylag rövid idő alatt buktak hat pontot, ez pedig megpecsételte a sorsukat. Több dobásba is beleálltak, ezek azonban az eredményt nem változtatták számukra pozitív irányba. A pontegyenlőség után nyolc ponttal verte a hazai együttes az MVM-OSE Lions osztagát. Polutak nem játszhatott ebben a fordulóban, a csapata elég erőteljesen érezte a hiányát a centernek.

Polutak (fehérben) hiányát megérezte az Oroszlányi csapat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Kosárlabda, Férfi NB I./A, playout, 6. forduló. Kometa Kaposvári KK - MVM-OSE Lions 109-101 (24-29, 27-20, 23-15, 18-18, 17-9) Kaposvár, Kaposvár Aréna, vezette: Goda L., Minár L., Szilágyi B. Kaposvár: Eaddy 32, Filipovoty 23, Koprivica 19, Jackson Jr 11, Halmai 9. Csere: Krnjajski 10, Jean-Marie 3, Paar 2, Puska. Edző: Dalibor Damjanovic Oroszlány: Riddley 37, Szabadfi 3, Gholston 27, Thomas 10, Stevenson 24. Csere: Ruják, Illés, Gáspár, Werner. Edző: Váradi Kornél Az eredmény alakulása: 3. perc: 0-6, 5. p.: 10-11, 10. p.: 22-25, 13. p.: 28-36, 16. p.: 40-40, 21. p.: 54-51, 24. p.: 62-54, 28. p.: 70-70, 40. p.: 92-92, 43. p.: 100-94



Mestermérleg

Váradi Kornél: - Gratulálok a Kaposvárnak a győzelemhez! Egy közönségszórakoztató meccset játszottunk, egyik oldalon sem dominált a védekezés. Ezért kicsit bosszús is vagyok, hiszen kaptunk könnyű kosarakat, főleg olyan dobóktól, akikről megbeszéltük, hogy próbáljuk őket limitálni. Illetve második szándékból voltak problémáink a lepattanózásnál. Támadásban a meccs végén is három meccslabdánk volt. Rossz döntést hoztunk, kihagytunk dobásokat. Ez a kosárlabda, ilyen ez a játék. Ilyenkor bosszús az ember, de sokkal jobban kell mozgatnunk a labdát támadásban és csapatként kell játszanunk ahhoz, hogy a továbbiakban sikeresek legyünk. Nincs sok idő javítani, de már álltunk fel ilyenből. Dolgozunk tovább és köszönjük a szurkolóinknak, akik elkísértek minket.