A Turista Érem Magyarország szervezésében tartották meg a nemzetközi turisztikai és turistaérmek kiállítását Súron. A kiállítás mellett új jubileumi érmeket is avattak. Május 15-18. között zajlott a plein air festő tábor, az ott készült képeket is kiállították. A festők több alkotásukat is a településnek adományoztak. A műveket a kisbéri Wass Albert Művelődési Központban június 23-ig megtekinthetik az érdeklődők.

Nem volt hiány turista éremből Súron

Fotó: facebook/Súr Község Önkormányzata

A turista érem születése

A turista érmék szülőhazája Csehország. Az első, fából faragott korongok 1997-ben születtek, a rendszerük hosszú fejlődés során alakult ki. Kezdetben csak néhány érem került a kiválasztott boltokba. Napjainkban csak Csehországban ezernél is több sorszámozott korong kapható, amelyekhez nyomtatott turistatérkép és motivációs gyűjtőjáték is kapcsolódik.