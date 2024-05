Bár az időjárás kissé hűvösre fordult, sokan voltak kíváncsiak Korda Györgyre és Balázs Klárira. A páros a tőlük megszokott jókedvvel érkezett Komáromba, és legismertebb dalaikat sem felejtették otthon.

Korda György és Balázs Klári léptek színpadra

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Amíg Korda György pár szám erejéig pihent, Balázs Klári eldalolta a Lambadát és a Mambo Italianot. Ezt követően újra együtt énekeltek, felcsendült a Szeress úgy is, ha rossz vagyok, az Egy Duna-parti csónakházban, a Találd ki gyorsan a gondolatom, a Comment ça va és a Ha nem tudom, nem fáj. Korda György előadta Frank Sinatra My way című klasszikusát is, de a legjobban persze mindenki a Reptér dallamait várta.