Az észak-komáromi labdarúgócsapat egyébként már nagyon készül a szlovák első osztályra, amiről a sportigazgatóval, Vincze Pilu Istvánnal, Tatabánya legendás labdarúgójával készült podcast-interjúnkból derült ki, aki megosztotta gondolatait a tatabányai focicsapat élvonalba való felkerülésének esélyeiről, de elárulta azt is, szerinte mi várható a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságon. Ráadásul már készül a csapat új stadionja is, amely az UEFA előírásoknak is megfelelő komplexum lesz a jelenlegi korszerűtlen létesítmény helyén, és amely a tervek szerint őszre el is készül.