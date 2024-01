– Tatabányán szintén elindult ez az építkezés, és most reális esélye van a klubnak, hogy osztályt váltson és feljusson a második vonalba. Sikerülhet?

– Figyelemmel kísérem a Tatabányát, hisz nekem is mindig szívügyem marad a csapat. Tavaly nagyon sajnáltam a Bányászt, hogy a Veszprém ellen az utolsó pillanatban bukták el az osztályozó lehetőségét. Most is úgy érzem, hogy bár ebben a szezonban is ők a legnagyobb riválisok, de meglehet a siker.

– Egykori válogatottként nyilván a nemzeti csapat szereplését is kiemelten követi. Milyen reményeket fűz a nyári Európa-bajnoki szereplésünkhöz?

– Először is óriási gratuláció a magyar csapatnak, hogy csoportelsőként jutott ki az Eb-re! Hatalmas bravúrnak tartom.

Az a munka, amit Marco Rossi mester elkezdett, az nagyon ül.

Eddig nem volt szerencsénk a sorsolásokkal, tartottam is ettől, hogy megint „belehúzunk”, hisz összejöhetett volna ismét egy nagyon erős csoport. Nagyon örültem, hogy a német csapatot is megkaptuk. De nem jelent semmit az, hogy áll most a német válogatott, hisz szövetségi kapitányt is váltottak. Úgy érzem, ők mindig összekapják magukat, pláne, ha hazai eseményről van szó.