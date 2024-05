Egy hete Kristiansandban meglepően nagy különbséggel, 30–23-ra nyert a kisalföldi alakulat, így kényelmes előnyből kezdhette meg a visszavágót az Audi Arénában. A szinte telt ház, 5209 néző buzdítása ellenére a Vipers indította jobban a találkozót, 4-0-ra lépett el a pontatlanul játszó házigazdájától. A vendégek kapujában a korábban Győrben is védő sportági legenda, a bemutatásnál nagy ovációval üdvözölt Katrine Lunde remekül teljesített, erre alapozva tartotta az előnyét a címvédő.

A Final 4-ba jutó győri csapat tagjai ünnepelnek

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

Az első félidő derekára tudott közelebb kerülni a Győr, a vendégek ekkor többször is a kapufát találták el, Sandra Toft is egyre hatékonyabbá vált a magyar klub kapujában, 17 perc elteltével időt kért a norvégokat irányító Hlavaty Tamás (8–9). Több mint öt perce nem talált be az előző körben a Debrecent búcsúztató Vipers, így egyenlíteni is tudott, sőt, a 20. percben a vezetést is átvette Per Johansson vezetőedző kisalföldi alakulata (11–10). Innen a szünetig fej fej mellett haladtak a felek, pihenőre - értékesített időtúli hétméteressel - a norvég együttes vonulhatott kétgólos előnnyel.

A szünetben a Győr visszavonultatta a magyar állampolgársággal is rendelkező brazil Eduarda Amorim mezszámát: a pályafutását felidéző videós összeállítás és köszöntés után - az állva ünneplő közönség folyamatos tapsa közepette - magasba emelkedett a klubbal öt BL-sikert elért korábbi közönségkedvenc balátlövő 18-as számú meze. A klubelnök Görbicz Anita 13-asa után ez a második mezszám, melyet senki nem viselhet a jövőben a győri játékosok közül.

Ana Gros, a Győr játékosa

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI Fotószerkesztőség

A második félidő első percei a kapusokról szóltak, közel öt perc lepergett már, mire a Vipers megtörte a gólcsendet. Noha a hétméteresre becserélt Rinka Duijndam büntetőt hárított, ezt a játékrészt sem kezdte jól a Győr, több mint hét percre volt szüksége, hogy betaláljon. A meglehetősen ideges, helyenként kapkodó játékot hozó periódusban a vendégek az addigi legnagyobb különbséget dolgozták ki (16–21), miközben a Győr támadójátéka akadozott, hiányoztak a kreatív megoldások a rivális határozott védekezésével szemben, így az ETO előnye összesítésben mindössze két találat volt 18 perccel a vége előtt.

A kapuba Silje Solberg érkezett a győrieknél, akik negyedóra alatt csupán kétszer tudtak eredményesek lenni. Újfent a játékrész derekára szedte össze magát a magyar együttes, ám ez hátránya jelentős faragására még nem volt elég. A záró tíz percen belül járt már az összecsapás, amikor közelíteni tudott a Győr, a szinte felrobbanó nézőtér örömére öt perccel a végső dudaszó előtt egy gólra zárkózott (22–23). A hajrában a továbbjutás már nem forgott veszélyben, a győzelmet viszont nem tudta megszerezni a Győr, amely végül két találattal maradt alul.