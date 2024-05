Az Aranycsapat legendája vezetőként is részt vett a honi futball irányításában. Volt a Komárom–Esztergom Megyei Labdarúgó-szövetség elnökhelyettese és elnöke, valamint elnökségi tagként a Magyar Labdarúgó-szövetségben (MLSZ-ben) is feladatokat vállalt. Buzánszky Jenőt érdemeit elismerve számos díjjal tüntették ki: megválasztottak Dombóvár és Dorog díszpolgárának, 2010-ben Prima Primissima díjjal jutalmazták, 2011-ben pedig a Nemzet Sportolója lett. Nevét a dorogi focicsapat stadionja őrzi. Buzánszky Jenő 89 évesen, 2015. január 11-én Esztergomban hunyt el. Hagyatékát 2016 óta a Puskás Intézet gondozza és mutatja be kiállításokon.

Névjegy – Buzánszky Jenő

Született: 1925. május 4., Újdombóvár. Elhunyt: 2015. január 11., Eszergom. Posztja: védő.

Válogatottság/gól: 49/– (1950–1956). Csapatai játékosként: Dombóvári Vasutas SE (1942–1946), Pécsi VSK (1946–1947), Dorogi Bányász (1947–1960). Kiemelkedő eredményei: világbajnoki ezüstérmes (1954), olimpiai bajnok (1952), Európa-kupa-győztes (1948–1953), Európa-kupa 2. (1955–1960), magyar kupa-döntős (1952), NB II, Közép-csoport bajnok (1948–1949). Klubjai edzőként: Dorogi Bányász (1961–1965), Esztergomi Vasas (1965–1967), Dorogi Bányász (1967–1969), Esztergomi Vasas (1969–1970), FŐSPED Szállítók (1972).