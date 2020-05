Függvények, gráfok és mediánszámítás is volt a keddi érettségin

Az idei matematika érettségi első részében gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz-, illetve mediánszámítás is szerepelt.

A diákok emellett kaptak feladatot a háromszögek szögeiről és mértani sorozatokról is. Az érettségi második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részében valószínűség- és százalékszámítás, egyenletek és függvények is szerepeltek. Az érettségizők – ahogy azt a korábbi években megszokhatták – több szöveges feladatot is kaptak. A több témakört érintő feladatok között volt olyan, ami az olimpiai játékokkal foglalkozott, de volt egy sétálóutcák lekövezésével kapcsolatos feladat is.

Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerin matematikából középszinten 65 630-an, emelt szinten 4892-en érettségiztek. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tartott. A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldották meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszés szerint oszthatták meg az egyes feladatok között és a megoldások sorrendjét is meghatározhatták. A 10-12 feladatot tartalmazó I. lap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni.

A II. feladatlap két részre oszlott: az A jelű rész három feladatot tartalmazott, a feladatok egy vagy több kérdésből álltak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból állt, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kellett megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces volt. Az írásbeli két részből állt, és a diákok emelt szinten is tetszésük szerint oszthatták meg a rendelkezésükre álló időt az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatták.

Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, a feladatok több részkérdést is tartalmazhattak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból állt. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kellett kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

A vizsgázóknak személyenként megengedték segédeszköz használatát, közép- és emelt szinten is. Vizsgázónként használhattak egy , egyidejűleg akár többféle függvénytáblázatot, a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt, amiről a diákok gondoskodtak. Ezeket az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhették. Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik. A vizsgák szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak.