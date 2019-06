Az SMA-s Ábris anyukája elárulta, mire költi A Bankban nyert milliókat

A gerincvelői izomsorvadással (SMA) született Béry-Januskó Ábris édesanyja, Flóra barátnőjével közösen nemrég 4,4 milliót nyert A Bank című televíziós műsorban. Elárulta, mi az, amit biztosan megvesznek a nyereményből a kisfiú számára.

Béry-Januskó Ábris, a szárligeti kisfiú egy ritka és igen súlyos genetikai betegséggel, gerincvelői izomsorvadással, annak is a legsúlyosabb típusával, SMA 1-el született.

Kemény küzdelmek árán, de sikerült felvennie a harcot a kórral. Az orvosok sem hitték, hogy ez sikerülhet, és a kicsi megéri akár az egyéves kort, Ábris mégis rácáfolt a pesszimista jóslatokra, és hamarosan harmadik születésnapját ünnepli.

Ahhoz, hogy idáig eljusson, sok-sok segítségre volt szüksége, rengetegen támogatták a kezdetben külföldön zajló, majd itthon folytatódó költséges kezelést, és a számos járulékos terápiát: az olaszországi fizioterápiás konzultációkat, a gyógytornát és a megannyi speciális, a kisfiú számára készített gyógyászati segédeszköz megvásárlását. Ábriséknak most ismét szerencséjük volt.

Ahogy arról az adás után már beszámoltunk, a kicsi édesanyja és barátnője 4,4 millió forintot nyert a TV2 kvízműsorában, A Bankban. – Sacival a gimnázium óta ismerjük egymást. Az iskola után is jó barátságban maradtunk. Velem örült a nagy hírnek, hogy kisbabát várok, majd Ábris születésének, amióta pedig kiderült, hogy a kisfiam SMA-s, mindig mellettünk állt és próbált segíteni. Most is azonnal igent mondott a kérésemre, hogy jelentkezzen velem a műsorba – mesélte az édesanya.

A páros nagyon szépen, összeszedetten játszott, de Flóra elárulta, hogy azért voltak izzasztó pillanatok:

– Már a stúdió atmoszférája is nagy hatással volt rám, teljesen lámpalázas lettem tőle. Ebben az állapotban még a legevidensebb kérdés is képes volt összezavarni, az irodalmi vonatkozásúnál pedig – mivel az utóbbi időben nem sok időm jutott olvasásra –, teljesen leblokkoltam.

Hogyan segíthet Ábrisnak?

A kisfiú számára folyamatosan lehet utalni a BJÁbris Alapítvány számlaszámára (Erste Bank 11600006-00000000-79318624), a Facebookon pedig szebbnél szebb kézműves alkotásokra lehet licitálni. Az itt befolyt összeg szintén az alapítványi számlát gyarapítja majd.

Ennek ellenére Flóráék szép összeggel távozhattak, amire nagy szüksége is volt az alapítványnak. Ábris ugyanis kinőtte azt az úgynevezett „állítót”, aminek segítségével erősítik a lábát, hogy az izmai képesek legyenek megtartani a gyermek súlyát. Egy új segédeszköz nagyon drága, 1,2 millió forintnak megfelelő összeg, amit a nyereménynek köszönhetően meg tudnak rendelni.

– Bár kezdetben kérdéses volt az is, hogy Ábris egyáltalán megünnepelheti-e az első születésnapját, a fiam ma már képes önállóan ülni, egyedül közlekedik a kerekesszékével, és az állítójával is szépen gyakorol. Nagyon büszke vagyok rá, és hiszem, hogy hamarosan az első lépéseiről is beszámolhatok majd! – tekint a jövőbe a bizakodó édesanya.