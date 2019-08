Dániát is meghódíthatják az oroszlányi Csillámpónik

Dániába utazott az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola „Csillámpónik” csapata, hogy újabb nemzetközi robotikaversenyen csillogtassák tehetségüket.

Egyre népszerűbb a Hunyadi Mátyás Általános Iskola, nemcsak megyei, hanem országos szinten is kimagasló eredményeket produkálnak a pedagógusok és a diákok egyaránt.

– Minden gyermek tehetséges valamiben, csak meg kell találni, mivel foglalkozik szívesen – fogalmazott az erdélyi származású Huma Erzsébet, aki a közelmúltban Bo­nis Bona-díjat kapott a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményéért. Az 1991 óta matematikát és számítástechnikát oktató tanár napjai nagyon zsúfoltak, legutóbb egy ötödik osztályos lány csapatot készített fel a következő megmérettetésre. Ők a Csillámpónik.

– Gombási Noémi, Farkas Lau­ra és Vida Janka a Regular Elementery csoportban megnyerték a WRO (World Robot Olimpiad) nemzeti döntőjét, és ezzel kvalifikálták magukat a világdöntőre, ami novemberben lesz Győrben, valamint meghívást kaptak Dániába egy barátságos WRO versenyre – mesélte büszkén Erzsébet.

Megtudtuk, másik három csapat is indult: a Robogók negyedik helyezést érték el, míg a robotfociban is hasonló eredmény született. Erzsébet a verseny szabályait is megosztotta velünk: a diákok elemekből állítják össze a robotot, figyelve a sebességre, a finomabb mozgásokra.

– Tizenöt perc alatt kell felépíteni a robotot és összesen két órát kapnak tesztelésre, javításra, apróbb módosításra – mondta Erzsébet, akitől megtudtuk azt is, hogy ezalatt semmi kapcsolata nem lehet a tanítványokkal. Olykor, a pálya széléről jobban izgul diákjaiért, mint saját maguk. Erzsébet szerint sokkal nehezebb motiválni a mai fiatalokat. Látványos eredményeket várnak a gyorsabb cél érdekében.

Miként a pedagógus fogalmazott: a mai gyerek azonnali visszajelzést vár. Éppen ezért lehet vonzó számukra a robotika. A Hunyadi-iskolában csaknem négy évvel ezelőtt kezdődött a robotika oktatása, Nagyné Csóti Beának és a tatabányai Edutus Egyetem képzésének köszönhetően.

– Meghívást kaptunk egy érdekes előadásra, aminek a robotikaoktatás népszerűsítése volt a célja – emlékszik vissza Erzsébet a kezdetekre. Mint mondta, a kísérleti jellegű továbbképzés aztán felülmúlt minden hozzá fűzött reményt, a diákok hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a számukra addig ismeretlen terület elsajátításába.