Bemutatkozik Tokodaltáró, ahol a baj összehozta az emberek a járványidőszakban

Tokodaltárón sikeresen átvészelték a koronavírus-járvány első hullámát, a védekezés közben pedig a projektekre is nagy figyelmet fordítottak. A megannyi apró fejlesztés mellett örülnek az egyre aktívabb civil csoportosulásoknak.

Tavasszal a veszélyhelyzet kihirdetése után bezárt a sportcsarnok, a bölcsőde, az iskola és a község óvodája is. Az óvodai ügyeletet kezdetben kevesen, később egyre nagyobb számban igénybe vették a családok. A baj összehozta az embereket: két varrókör is alakult nekik köszönhetően minden háztartásba jutott egy-egy darab maszk. Az önkormányzat megvásárolta az alapanyagot, több lakos és helyi vállalkozás adománnyal segítette a kezdeményezést. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, illetve az Esztergomi Járási Hivatal is felajánlott maszkokat a település számára.

Fontos számukra a biztonság

Ha Dorog felől érkezünk meg Tokodaltáróra, akkor a József Attila utca és a Bányász utcai kereszteződésnél található az első kijelölt gyalogos-átkelőhely.

Az iskolához vezető Bányász utca fő út felőli vége olyannyira összeszűkül, hogy a zebrán átkelők járda hiányában az autók közvetlen közelében tudtak csak elhaladni. Azért, hogy szavatolják a gyermekek és a felnőttek biztonságát, sikerült megegyezniük egy ingatlantulajdonossal, aki odébb helyezi a kerítését, így az átkelőhelytől az iskola felé mintegy harminc méter hosszan építenek meg egy új járdát. Vagyis az utcába beforduló járművek kevésbé veszélyeztetik majd a járókelőket. A zebra túloldalán pedig rámpával segítik a gyalogosok közlekedését.

A településgondnok tavasszal bizonyos időközönként elvégezte a közterületek fertőtlenítését, ehhez az önkormányzat vegyszert, illetve elektromos háti permetezőt vásárolt. A veszélyeztetett korosztály ellátásából a polgármesteri hivatal dolgozói, Petrik József polgármester is kivette a részét, majd az öregek napközi otthona vette át ezt a feladatot.

– A hivatal tavasszal sem zárt be. Telefonos ügyfélszolgálatot tartottak, néhány kivételtől eltekintve mindenki bejárt dolgozni. A veszélyeztetettek és a krónikus betegségben szenvedők számára engedélyeztük az otthoni munkavégzést – mondta.

Folyamatosak a felújítások

Tokodaltáró a Magyar Falu Program egyik nyertese. Petrik József elmondta, hogy az utóbbi időszakban pályázati forrásból, illetve az önkormányzati önerőből sikerült a Sport utca teljes szakaszán felújítani a járdát. Új orvosi eszközökkel gazdagodott a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő. Ennek köszönhetően emelhették az egészségügyi alapellátás színvonalát.

Szeptember 30-i testületi ülésen döntenek arról, hogy melyik vállalkozó végezheti el a Kalamár János és a Balassi Bálint utcák aszfaltozását. Az óvodaudvari játszótér eszközállományát szintén pályázat útján bővíthették ki, a beruházás előtti tereprendezés pedig lakossági összefogás révén valósult meg, melyet az önkormányzat ezúton is szeretne megköszönni.

A védekezés költségei és különböző kiadások, elvonások miatt még kérdéses, hogy mikor kezdődhet el az Illyés Gyula utca aszfaltozása. Az önkormányzat a szűkös költségvetés ellenére is biztosítja a kötelező feladatok ellátását, vagyis az óvoda és a bölcsőde működését, emellett pedig gondoskodik a közétkeztetésről, az idősek nappali ellátásról és a házi segítségnyújtásról is. Petrik József köszöni dr. Völner Pálnak és Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a pályázatoknál nyújtott segítséget.

Orvosolhatják a régi problémát

Az elmúlt években az illegális szemétlerakók felfedezték maguknak az Esztergom-Kertváros és Tokodaltáró közötti területet, ahová jelentős mennyiségű hulladékot hordtak ki. A község önkormányzata tavasszal fizikai akadályokkal, köztük árkokkal, betonelemekkel és sorompóval is igyekezett visszaszorítani a szemetelést, de még mindig előfordul, hogy valaki betemeti az árkot és elhelyez néhány rossz televíziót, gumiabroncsot vagy háztartási hulladékot a mezőn.

Felújították az Iskola utcát

Az önkormányzat saját költségvetéséből, 11 millió forint felhasználásával újíttatta fel az Iskola utcát. Új kopóréteget kapott az útburkolat, melyet szegélykővel erősítettek meg, továbbá a projekt keretében a járda is megújult. Törekedtek arra is, hogy az útszakaszon tapasztalt vízelvezetési problémákat lehetőségeikhez mérten orvosolják.

Igaz, sokan nem tudják azt, hogy hol húzódik a két település határa, és emiatt nem sejtik, hogy az új szemétkupacok zöme már nem tokod­altárói területen helyezkedik el. Bár a fizikai akadályok miatt jelenleg autóval nem lehet eljutni a földutakon egyik településről a másikra, ez problémát okozhat azoknak a jó szándékú, törvénytisztelő állampolgároknak, akik erre szeretnének rövidíteni.

Az önkormányzat továbbá tervezi, hogy elszállíttatja az Óvoda utcában felhalmozott lakossági hulladékot, és céljai között szerepel, hogy csatlakozzanak a nyergesújfalui hulladékudvarhoz.

Kitüntették a polgárőröket

Tokodaltárón több civil szervezet is működik. Az önkormányzat nemcsak az egyesületeket, hanem a kezdeményezéseket is igyekszik támogatni. A község vezetése mindenkinek, köztük a helyi polgárőröknek is köszönik az elvégzett munkát, hiszen minden esetben, még a legapróbb feladatokban is kiemelten számíthatnak rájuk.

Szabadtéren edzhetnek

Sikeres pályázat eredményeként egy C típusú sportparkkal gazdagodik hamarosan a község. A kilencven négyzetméter alapterületen elhelyezett fitneszgépek fölé tetőt is szerelnek majd, így a lakosok akár csapadékos időben is használhatják majd azokat. Az eszközöket a Szent István utcai játszótér mellett fogják majd elhelyezni.

A szorgos önkéntesek példamutatóan dolgoznak, tevékenységüket pedig a napokban nívós elismerésekkel köszönték meg. A megyei polgárőrök a minap Csépen tartották éves közgyűlésüket, ahol a tájékoztatók mellett több kitüntetést is átadtak. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke „Polgárőr Érdemkereszt” elismerés bronz fokozatát adományozta Pálfi Balázsnénak, a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület tagjának.

Az összejövetelen részt vett Farkas Gábor rendőr dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány is, aki Sárkányölő Szent György-emlékéremben részesített több megyei polgárőr-egyesületet, köztük a tokodaltárói szervezetet. Az elismerést Szíjgyártó Csaba elnök vett át.

Ajándék csille

Tokodaltáró bányász múltját kiemelten őrzik a lakosok. Civil segítséggel sikerült beszerezniük egy csillét, amit a bányászudvarban helyeztek el. A csillét egy cég ajánlotta fel.

Tokodaltárói érdekességek

Civilek

Tokodaltárón egyre aktívabbak a civilek. Az Aktívan Tokodaltáróért Közösen (ATAK) csoport gondozza a régi teniszpályát, fákat ültetett a főút mellett, homokozót alakított ki, és az iskolai bejárat felújítását is elvégezte. Az Önkormányzat természetesen anyagi támogatással (fűnyíró, építőanyag, faanyag, festék) segíti a civil szervezetek munkáját. Szintén lakosok készítettek tojásfát, és ültették tele virágokkal a központban található kiskertet, most pedig újabb dekoráció készült.

Sport

A településen a labdarúgás és a dzsúdó kifejezetten népszerűnek számít. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti a sportegyesületet, mellyel közösen pályáztak a sporttelep kerítésének felújítására is.

Tervek

Gyermekbarát Egyre több gyermek születik a településen, így a bölcsőde egyik helyiségét csoportszobává alakították át. Tervben van, hogy pályázati forrásból egy új tornaszobával bővítik az intézményt. Lassan megkezdik az iskolai tornaterem fűtését biztosító kazán beszerelését, bíznak benne, hogy kellemesebb lesz a légkör. Céljuk továbbá, hogy rendezzék a Tárna utcai csomópont környezetét is: az út, a járda és a parkoló is új burkolatot kaphatna.

Vízelvezetés

Tokodaltárónak bizonyos időközönként problémát okoz a Gete-hegy irányából érkező csapadékvíz. Az önkormányzat 85 millió forintnyi összeget nyert a vízelvezető rendszer fejlesztésére, melyből többek között kitakarítják majd az árkokat, sőt újakat is kialakítanak.

Segít a megye

Megoldódik a csapadék vízelvezetése a József Attila, Dobó, Vasút és Sport utcák környezetében. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázat révén közel 2 km hosszban újulnak meg a létesítmények 85 millió Ft értékben.

Korábban az óvoda és a polgármesteri hivatal épülete korszerűsödött. Közel 150 millió forint hozzájárulással a homlokzatokat szigetelték, a nyílászárókat lecserélték, korszerű fűtési és világítási rendszert építettek ki, valamint napelemes rendszert is telepítettek. A fejlesztéssel csökkentek a fenntartási költségek – ismertette Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállatás a a Tokodaltárói Önkormányzat támogatásával készült.