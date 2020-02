Az ötöslottó rekordnyereményéért ikszelnek a tatabányai lottózóban is

Az egész ország lottólázban ég, hiszen a múlt héten sem adtak fel telitalálatos szelvényt, így minden eddigi rekordot megdöntött az ötöslottó várható főnyereménye. Hazánk legismertebb lottójátékán a fődíj 5,252 milliárd forint, amely megyénk lakóinak a kedvét is meghozta a lottózáshoz.

Lucky nevű kutyájával ment szerencsét próbálni Anett. A fiatal lány rendszeresen szokott kaparós sorsjegyeket venni, amit kiskutyája segít kiválasztani neki. Most a rekordnyeremény reményében egy ötöslottót is kitöltöttek, természetesen együtt. Hátha a kiskutya neve ezúttal is szerencsét hoz gazdájának.

A telitalálatos szelvény most több, mint 5,2 milliárd forintot ér. Ez pedig minden idők legnagyobb főnyereménye az ötöslottó történetében. Ugyanis az elmúlt 34 hétben nem volt telitalálatos szelvény. Az ötöslottó klasszikus számsorsjáték, tehát főnyereménye a játékosok által megvett alapjátékok számától is függ. Így történhetett meg az, hogy míg a korábbi legmagasabb, 5 milliárd 92 milliós nyeremény 37 hetes halmozódás után, addig a mostani rekord mindössze 34 hét után dőlt meg.

A megnövekedett érdeklődést a múlt heti alapjátékok száma is jól mutatja: a heti átlagos 3,3 millióhoz képest az elmúlt héten több mint 5,7 millió alapjátékot játszottak meg a játékosok. Komárom-Esztergom megyében is egyre több szelvénnyel játszanak. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az országos átlagnál jelentősebb érdeklődés mutatkozik megyénkben a sorsjegyek iránt, amelyet a lottójátékok követnek, közülük is kiemelkedik az ötöslottó.

Az egyik tatabányai lottózó dolgozói a Kemma.hu-nak elárulták, hogy általában hullámzó a játékoskedv. A hónap vége felé kevesebben térnek be a lottózóba. Azonban a rekordnyereménynek köszönhetően most, a hónap utolsó napjaiban is az átlagosnál jóval több ötöslottó szelvényt játszottak meg.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint már kevesebb, mint 5 hónap maradt a nyereményösszeg további emelkedésére. Ugyanis a halmozódás nem tarthat örökké: a játékszabályok szerint abban az esetben, ha egy teljes évig nem születik telitalálatos szelvény, a főnyeremény összegét a 2, 3 és 4 találatosok között osztják fel.

Megkérdeztük: bíznak-e a szerencsében?

Hubert István: Hosszú évek óta játszom ötöslottóval, de nem minden héten. Ha éppen eszembe jut, vagy egy lottózó felé visz az utam betérek, hogy megjátsszam a saját számaimat. A nagyobb esély érdekében egy gépi lottót is szoktam kérni, amihez néha kaparós sorsjegyet is választok. Eddig csak pár ezer forintokat nyertem, de talán most hozza meg Fortuna a szerencsémet.

Lentuai Erika: Minden héten játszom az ötös, a hatos és a Skandináv lottón is egy-egy szelvénnyel. Eddig már sok kisebb összeget nyertem, de a legnagyobb is csupán 4 ezer forint volt. Ez pont arra elég, hogy az embernek megmaradjon a kedve játszani. Már a héten megvettem a szokásos szelvényeket, de a rekord nyeremény reményében megjátszottam még egy mezőt.

Farkas Pál: Már vagy 40 éve minden héten játszok az ötöslottón, úgy 20 éve ugyanazokkal számokkal. Azonban eddig még sose nyertem. Mindig csak egy hetes szelvényt veszek, ez nálam már szertartás. Szegedi vagyok és mindig ugyanabba a lottózóba járok. Most a lányomnál vendégeskedem Tatabányán, talán ez a lottózó most meghozza a szerencsémet.