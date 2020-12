A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Kísérleti út- és hídépítés” nevű pályázatára adott be két témában is javaslatot a Strabag Zrt.

A Strabag egyrészt a „Maradó alakváltozással szembeni ellenállás javítása” című témában pályázott, amelyet Dr. Gajári György, feltaláló kezdeményezett. A másik téma a „Mart és bontott aszfalt újrafelhasználásának növelése” volt, ennek a kezdeményezője a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. volt. A Közút a pályázat lezárása után az 1-es főút tatabányai szakaszán, az óvárosi autópálya-lehajtó és a tarjáni kereszteződés közötti, mintegy 400 méteres részén jelölte ki a tesztkaszakaszt. Egészen pontosan a 51+321-es és a 51+721 kilométerszelvények között, írja a magyaepitok.hu.

A helyszín kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy egy egyébként felújítás előtt álló szakaszon hajtsák végre a munkát. Az elkészített kísérleti szakasz célja, hogy hazai körülmények között segítsen a megfelelő technológia kialakításában. Mindkét kísérletet 5 éves megfigyelési szakasz követi. A Strabag képeket is közölt a munkáról.

A szakasz jobb pályáján tesztelték Dr. Gaján György módszerét automatizált 3D marás- és beépítési technológiával. Ugyanitt a ma használatos technológiával és alapanyagokkal rendelkező összehasonlító szakasz is létrejött. A teszt lényege, hogy a kísérleti szakasz megépítése a nyomvályú kialakításával ellenálló, egyben jó hidegviselkedésű, hosszú élettartamú burkolatot tudjanak kifejleszteni. A beépítési többletköltségeit ellensúlyozza az alacsony bitumentartalom és a normál útépítési bitumen felhasználása, illetve az, hogy az így kikísérletezett aszfalt hosszabb élettartamú lesz.

A titok az összetételben van

Az „Eljárás az útépítési aszfalt maradó alakváltozással szembeni ellenállásának javítására” című, magyar szabadalom esetében a portál rendelkezésére bocsátott részletes szakmai anyag szerint különleges alapanyagra vagy adalékra nincs szükség. Viszont az aszfalt összetételének pontosan meg kell felelni a szabadalom szerint kidolgozott típusvizsgálatnak (optimális bitumentartalom), és a beépítéskor el kell érni a 100 százalék fölötti tömörséget és egy 3-4 százalék körüli burkolati hézagot. A főút bal pályáján a KTI-féle újrahasznosító aszfalt beépítés zajlott le. A „Mart és bontott aszfalt újrafelhasználásának növelése” című munka azért jelentős, mert bár a hangsúlyozottan környezetkímélő építéstechnológia hazánkban is jelentős múltra tekinthet vissza, jelenlegi alkalmazása az optimálistól messze elmarad. Emellett egyes aszfalttípusoknál alkalmazása egyáltalán nem terjedt el.

A portál hozzáteszi, hogy ez a helyzet komoly nemzetgazdasági hátrányokkal jár, ezért a témajavaslat azt is célul tűzte ki, hogy egy útmutató elkészítésére is lehetőség legyen, amellyel az Útügyi Műszaki Előírás is módosítható. Ennek célja, hogy az aszfaltot szélesebb körben és intenzívebben hasznosítsák újra.

A portál kiemeli, hogy elsősorban azoknak a hazai útügyi szakembereknek tehet jó szolgálatot a tervezett útmutató, akik a tárgykörben vagy még nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal vagy pedig nincsenek még meggyőződve az aszfalt-újrahasznosítás környezeti és gazdasági előnyeiről.