Az úszó Trabant mellett a vízikutya volt az Által-éri flúgos futam sztárja (fotók, videók)

Az eső sem szegte kedvét azoknak, akik a legkülönbözőbb vízi alkalmatosságokkal vágtak neki az Által-érnek a Mikoviny Sámuel emléktúrán. A megméltóságteljesebb induló egy kutya volt.

Hiába a szemerkélő eső és az őszies időjárás, nem rettentette el a város legőrültebb futamának résztvevőit semmi attól, hogy szombat reggel vízre szálljanak, és így vagy úgy, de eljussanak Dunaalmásra az Által-éren. A Berta Malomtól indult a XXIV. Mikoviny Sámuel emléktúra, amelynek hagyományos résztvevői a klasszikus evezősök mellett a kreatív tutajok és hajósaik is.

Az év legőrültebb futama: lrajtolt az Által-éri emléktúra Közzétette: Kemma.hu – 2019. október 4., péntek

Visszatérő és új versenyzőket is megtapsoltak a nézők, s bizony volt itt minden és mindenki: vasutas, katona, rendőr vonattal, tengeralattjáróval és Ladával, Trabant és egy utolsó pillanatban elkészülő sportkocsi, valamint egy Pókember, aki a vízben és a sárban is csobbant. No meg a saját pecsenyéjüket szó szerint a hajójukon sütögetők, öltönyös úriemberek és olyanok is, akik egy komplett bárral vágtak neki az Által-érnek.

A vízi alkalmatosságok utasai között volt, aki virágot szórt a szeretet és a béke jegyében a drukkereknek, és volt, aki az időjárásra tekintettel ki se nyitotta napernyőjét. A legméltóságteljesebb induló kétség kívül az a fehér kiskutya volt, aki már-már hajóskapitányi komolysággal, mozdulatlanul kémlelte a partot legénysége mellől.

Kevésbé volt viszont ilyen méltóságteljes az az induló, akinek felfordított asztalnak tűnő járműve lényegében métereken belül elsüllyedt, vele együtt. Becsületére legyen mondva viszont a „hajósnak”, hogy hősies nyugalommal viselte mindezt. Az evezősöket Dunaalmáson vendégmarasztaló babgulyás várta.