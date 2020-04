A bakonysárkányi diákok komolyan veszik a digitális oktatást

Komolyan veszik a digitális oktatást a Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola diákjai. A gyerekek már a gép előtt ülve várják reggel 8 órakor, hogy „becsöngessenek”. Ezúttal senki sem késik az óráról. De a helyzetet még mindenkinek szoknia kell.

Horváth-Gál Zsófia némettanár arcára több mosolyt csaltak már a gyerekek.

– Az egyik hetedik osztályos közös videós óra végén Zalán felszólította a társait, hogy „Milyen viszontlátásra, inkább viszonthallásra!” Ötödik osztályban az egyik apuka a háttérben megjelent, és rászólt a fiára, hogy „Már megint miért ülsz a gép előtt, tanulj inkább!” Válasz: „De hát apa, pont azt csinálom” – mosolygott a tanárnő, akinek a szülők is több humoros percet szereztek.

– Kivételesen nemcsak a szülők látják, hallják az órámat, hanem én is bepillantást nyerek az ő életükbe. Láttam már a háttérben főző anyukát, tévét néző apukát, kakaskodó kistestvéreket – magyarázta a tanárnő, aki elmondta, hogy ez a helyzet egyáltalán nem könnyű senkinek sem. Náluk otthon is komoly szervezést igényel, hogy ő taníthasson, közben pedig az óvodás korú gyermeke hagyja szüleit dolgozni.

– Itthon nálunk katasztrófaövezet van, mert jelenleg férjem is itthonról dolgozik, kisfiam meg csak annyit lát, hogy sokat ülünk a gép előtt. Zsombor egyébként elkezdte a német szavakat használni. Gyakran mondja a danke, tschüss kifejezéseket. Egyik nap hívott, hogy anya, gyere játszani, én megkérdeztem tőle, hogy akkor ki tartja meg az órát, erre ő odaült a gépemhez, és ezt mondta: „Sziasztok, gyerekek! Danke, Tschüss!” Majd odajött hozzám, és azt mondta: „Anya most már megtartottam, jöhetsz játszani” – árulta el Zsófi néni.

– Az óráimon is használom a digitális oktatás előnyeit, így nem tartottam a feladattól. Úgy gondoltam, hogy csak off­line-ról online-ra váltok, és minden remek lesz. Minden lehetséges platform számbavétele, és egy kis káosz után végül sikerült kiválasztanom a megfelelő módszert: élő közvetítés Youtube-on – mesélte a tanár, aki vasárnap főpróbát tartott a családjának, ahol minden rendben is ment.

– A hétfői órarend szerinti első órám hetedik osztályos földrajz, immár élesben. Minden csodás volt, léptek fel sorban a tanulóim 1., …5., …19., …39., …54., …67. Hoppá! Így megnőtt az osztálylétszám? Sebaj, legalább biztosan mindenki jelen van. Boldogan magyaráztam az anyagot egészen az óra végéig. Később visszanéztem a felvételt. Kiderült, hogy több mint félezer embernek magyaráztam Ázsia tájairól véletlenül nyilvánosra téve a megosztást. Így történt, hogy közel negyvenéves pályám alatt most tartottam a legtöbb embernek földrajzórát – nevetett Benis tanár úr, elmondása szerint a szülők nagyon hálásak az online órákért, mert ez a megoldás óriási terhet vesz le a vállukról.

Jól teljesítenek

A gyerekek hozzáállását az összes tanár dicsérte. Elmondásuk szerint van olyan diák, aki jobban teljesít ebben az oktatási rendben. Buda-Rácz Évi néni, az ember és társadalom műveltségterülettel rendelkező tanító is csak dicsérni tudta a gyerekeket.

– Gyerek, szülő, pedagógus számára embert próbáló időszak a távoktatás, ennek ellenére a szülők hozzáállása példaértékű. Ezért dicséretet és vállveregetést érdemelnek. Szeretném buzdítani őket és a gyerekeket, hogy ne hagyjon alább a lelkesedésük, tartsanak ki! Együtt, közös erővel átvészeljük ezt a nehéz időszakot is! A képek, videók, üzenetek, amiket tőlük kapok, nagyon feltöltenek engem is – mondta a tanító néni.