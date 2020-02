Másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben a 100-120 kilométer/órával tomboló széllökések miatt lényegében az egész Dunántúlon. A kedd késő délelőtt érkező szélvihar két óra leforgása alatt rengeteg munkát adott a tűzoltóknak, akik megyeszerte több kidőlt fához vonultak.

Az Országos Meteorológia Szolgálat másodfokú, narancssárga riasztást adott lényegében az egész Dunántúlra, így Komárom-Esztergom megyére is, míg a keleti országrésze elsőfokút a viharossá fokozódó szél miatt. A riasztás nem volt alaptalan, Dadon 130 éves hársfát is kidöntött a szél, Tatabányán az Árpád Gimnázium kerítését is megrongálta egy kidőlt fa, de úgy tudjuk, nap közben Tatán is úgy leszakadt az ég, hogy alig lehetett haladni pár percig.

A meteorológia veszélyjelzése szerint a legerősebb széllökések általában 70-100 kilométer/óra között várhatók, de a front mentén átmenetileg a Dunántúlon 100-120 kilométer/órás széllökés is kialakulhat. Nem tévedtek: óriási erejű széllökéseket mértek megyeszerte, Sopronban 114; Fonyódon 123 kilométer/órás széllökést is mértek.

Az előrejelzések szerint megyénkben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órás erősséget is. Az Időkép széltérképén jól látható, hogy dél környékén Nagyigmándon 77 kilométer/órás, míg Bakonyszombathelyen 100 kilométer/órás lökéseket is mértek.

A késő délelőtt kezdődő szélvihar miatt meg is érkeztek az első kárbejelentések a katasztrófavédelemhez. Varga Mihály Sebestyén tűzoltóhadnagytól, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, hogy kedden délelőtt 10 és 12 óra között több fakidőléshez is riasztották a tűzoltókat.

Mint elmondta, Tatabányán a Cseri utcában, Győri úton, Környei úton, és a Platán téren is dőltek ki fák. Tatabányán az Árpád Gimnázium kerítését rongálta meg egy fa, amelyet már azóta a kiérkező tűzoltók motoros láncfűrésszel eltakarították. Kisbéren a hántai elágazásnál okozott problémát kidőlő fa, de Tatáról, Esztergomból és Komáromból is érkeztek bejelentések.

Nagyigmándon a Rózsa utcában egy villanyoszlopot döntött ki a nagy szél. A helyszínen teljes útzár van érvényben. A nagyigmándi tűzoltók és a polgárőrök a helyszínen vannak és várják az E.ON munkatársait.

Dadon egy 130 éves hársfát döntött ki a viharos erejű szél, amelyről olvasónk videót és képet is készített. Az erős szél gyökerestől csavarta ki a dadi kultúrotthon előtt álló öreg hársfát, amely dőlés közben leszakította a mellette elhaladó villanydrótot, kirántotta a közelében lévő, betonból készült villanyoszlopot és a kultúrház előtti kerítést széttörve a főútra dőlt. A helyszínre az oroszlányi hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik feldarabolják a fát.

Az előrejelzés szerint kedden délután erősen felhős vagy borult marad az ég, de a nap második felében nyugaton kissé vékonyodhat, szakadozhat a felhőtakaró. Sokfelé kell esőre számítani, sőt helyenként zivatar is kialakulhat. Késő délután, este néhol havas eső, a hegyekben havazás is lehet. A délutáni órákra a csapadék súlypontja kelet, délkelet felé tolódik, így ezeken a tájakon jelentős mennyiségű eső is hullhat.

Egyre nagyobb területen északnyugatira fordul a szél, és viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű, az északkeleti határ közelében számíthatunk az alacsonyabb értékekre. A szélfordulást követően délután azonban már csökken a hőmérséklet, és késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.