Jégesős zivatarral csapott le a hidegfront

A nyugat felől betörő hidegfront csapadékhullámmal is párosult, amely Komárom-Esztergom megye több területén is havas, jeges záport eredményezett.

Az Időkép tájékoztatása szerint mennydörgéssel és villámlással tört be a front országunkba. A beáramló hidegfrontnak köszönhetően nyugaton, északnyugaton zivatarok törtek ki. A rendszerbe szerveződött csapadékzóna kelet, délkelet felé halad tovább. Sopronban hózivatar is kialakult. A kelet felé átvonuló csapadékzóna Komárom-Esztergom megyét is érintette, amely heves zivatarokat eredményezett. Tatabányán Tatán és Esztergomban pár percen keresztül tartó havas, jeges eső is esett, amely mostanra csendes esővé csillapodott. A meteorológia előrejelzése szerint megyénkre elsőfokú figyelmeztetés van érvényben erős széllökések miatt. A legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer/órás sebességet is. Az Útinform folttérképén jól látható, hogy megyénk fő- és mellékutai sónedvesek, nedvesek helyenként vizesek. A látási viszonyok jelenleg a megye keleti és nyugati harmadában 1000 méter felett alakulnak és a középső harmadban 500-1000 méter közötti.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a betörő és az ország felett áthaladó hidegfront csapadékkal is párosul. A Dél-Dunántúlon, a Dunántúli-középhegységben és a Mecsekben az intenzitás hatására a záport hózápor, hódarazápor, esetleg hózivatar válthatja fel és néhány cm-es olvadozó hóréteg (tapadó hó) kialakulhat. A hidegfronti csapadékzónából északkeleti határvidéken, de leginkább Borsod északi részén és az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain ismételten több cm friss hó hullhat, részben intenzívebb hózáporokkal, vizes, tapadó hó formában. Az éjszaka folyamán a csapadékzóna nagyrészt elhagyja az országot, szerdán reggel legfeljebb a Nyírségben lehet még némi havas esőre, hóra számítani (lepel – 1,2 cm).

Az északnyugatira forduló szelet várhatóan 60-70, az intenzív csapadékgócok környékén és a magasabban fekvő tájakon néhol 80 kilométer/órát elérő szélrohamok kísérhetik. Este a Duna-Tisza közén is előfordulhatnak 70 kilométer/órát elérő lökések. A front átvonultát követően késő este veszít erejéből a szél.

Az Útinform tájékoztatása szerint országszerte túlnyomóan borult az idő, a keleti-északkeleti országrészben eső, szemerkélő eső esik. A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a Dunántúlon nagyrészt sónedves, nedves, de a délnyugati országrészben sokfelé felszáradóban van. A Dunától keletre az esővel érintett területeken vizes. nedves, Heves, Eger és Edelény térségében a mellékutak latyakosak még.