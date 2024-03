Mint ismert, a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban zajló olimpiai selejtező torna első fordulójában a magyar válogatott esélyt sem hagyott Tunéziának. A kéziválogatott magabiztos győzelmének köszönhetően tett egy lépést előre a csapat Párizs felé, de a neheze még csak ezután következik.

Lékai Máté hat gólt szerzett a kéziválogatott olimpiai selejtezőjén

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A fantasztikus hangulatot teremtő közönség előtti győzelem kapcsán kérdeztük meg a tatabányai kézilabdázás egyik legendás alakját, hogy mi a véleménye a sikerről. A 198-szoros válogatott Kontra Zsolt két olimpián – 1976-ban és ’80-ban - is tagja volt a nemzeti csapatnak. Emellett háromszor volt a világválogatott tagja. Volt gólkirály és a Tatabányával bajnokságot, valamint Magyar Kupát is nyert. Ma a MOL Tatabánya KC technikai vezetője.

Most jön a neheze a kéziválogatottnak

— Először is örülünk a győzelemnek. Előzetesen talán többet vártunk Tunéziától. Az is örömteli, hogy jó formát mutatott a válogatott. Sokan játszottak jól azok közül, akik korábban halványabb teljesítményt nyújtottak. Az viszont világossá vált, hogy azért Tunézia kilóg ebből a csoportból. Mondhatni, most kötelező győzelmet arattunk, ami persze többnyire nehéz és az ilyen tornákon az első mérkőzések is az, de most ez remekül sikerült. De a nehézségek csak fokozódnak, mivel két, borzasztóan nehéz és felkészült ellenfél vár még ránk. Minden esetre az első lépést megtettük. Maximálisan bízunk a válogatottunkban és a jó folytatásban. Mindent bele – árulta el a Kemma.hu-nak Kontra Zsolt.