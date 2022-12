Már hetekkel a verseny előtt Giro-lázban égett Esztergom és térsége, ki-ki a maga módján készült a versenyre: a tokodi lakóközösség ezúttal is kitett magáért, mintegy húsz órán át készültek és 220 darab karót ütöttek le, mire befejezték szurkolói transzparensüket, amellyel Valter Attilának drukkoltak. A sárisápi önkéntes tűzoltók az utánfutós emelőkosarukat is bevetették, melyre magyar zászlót tűztek ki. Pilismaróton rózsaszín lepel burkolta a híd korlátjait és a beton villanyoszlopokat, a szomszédos Dömösön szalagok, lufik varázsolták színesebbé a főutcát. A visegrádi fellegvárhoz vezető útra a szurkolók a legesélyesebb magyar versenyző nevét festették rá az aszfaltra, emellett sok külföldi érdeklődővel is találkoztunk.