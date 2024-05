Az ErődFeszt szinte állandó fellépője Szikora Róbert, akit hangos „Robi, Robi, Szikora Robi” kántálással vártak rajongói.

Szikora Róberttel lehetett bulizni az erődben

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Hamarosan fel is csendültek a jól ismert dallamok, először a Bombázóra tomboltak az R-GO rajongói, majd következett a Szeráj, a Ki ölel majd át…, a Ne bánts, a Szeretlek is meg nem is, a Rég várok valakire és a Megy a lány.