A gyerekeké lesz a főszerep vasárnap a tűzoltóságokon is. A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán számoltak be arról, hogy a gyermeknaphoz kapcsolódó Nyitott szertárkapuk eseményt idén is országszerte megtartják.

Az önkéntes tűzoltóságok is várják a Nyitott szertárkapukon az érdeklődőket

Forrás: ÖTES / 24 Óra

Idén május 26-án, a hónap utolsó vasárnapján várják a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok azokat a családokat, akik szívesen barangolnak a tűzoltólaktanyák szertárkapuin belül. A látogatókat délelőtt tíz és délután négy óra között fogadják a laktanyák, ahol az érdeklődők a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól, és nem utolsó sorban arról tájékozódhatnak, mi mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében.

Nyitott szertárkapuk vármegyénkben: